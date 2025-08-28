خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چقدر آب شرب در تهران «این شکلی» تلف می‌شود! + فیلم

چقدر آب شرب در تهران «این شکلی» تلف می‌شود! + فیلم
کد خبر : 1679208
لینک کوتاه کپی شد.

اینجا کنارگذر یکی از بزرگراه‌های اصلی شهر تهران است؛ بزرگراه حکیم. شهرداری روزانه چند مرتبه، «پوشش سبز» و البته چمن‌ها و درختان اطراف معابر خودرویی را آبیاری می‌کند. رویه‌ای که سال‌ها شهرداری تهران برای تعبیه «پوشش سبز» در حاشیه خیابان‌ها اعمال می‌کند، به اعتقاد خیلی از کارشناسان محیط‌زیست و شهری، اصلا «مناسب و سازگار» با خشکسالی این چندسال اخیر و «کم‌آبی شدید پایتخت» نیست.

از این بدتر، «مدل آبیاری» فضای‌سبز تهران است که بیشتر «آب‌پاشی»  پیاده‌راه‌ها و آسفالت بزرگراه‌ها است تا «سیراب‌کردن درست و اقتصادی گیاهان و چمن‌ها».

در این ویدئو، «تعبیه نادرست فواره‌» نشان داده شده که باعث «اتلاف آب» به شکل سرازیرشدن روی سطح بزرگراه و معبر می‌شود.

چند ساعت در شبانه‌روز و چند صد یا هزار لیتر «آب مورد نیاز تهران»، این مدلی هدر می‌رود؟

منبع دنیای اقتصاد
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش