سایر رسانه‌ها ۰۶ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۵۰:۳۹

چقدر آب شرب در تهران «این شکلی» تلف می‌شود! + فیلم

اینجا کنارگذر یکی از بزرگراه‌های اصلی شهر تهران است؛ بزرگراه حکیم. شهرداری روزانه چند مرتبه، «پوشش سبز» و البته چمن‌ها و درختان اطراف معابر خودرویی را آبیاری می‌کند. رویه‌ای که سال‌ها شهرداری تهران برای تعبیه «پوشش سبز» در حاشیه خیابان‌ها اعمال می‌کند، به اعتقاد خیلی از کارشناسان محیط‌زیست و شهری، اصلا «مناسب و سازگار» با خشکسالی این چندسال اخیر و «کم‌آبی شدید پایتخت» نیست.