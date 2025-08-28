چقدر آب شرب در تهران «این شکلی» تلف میشود! + فیلم
اینجا کنارگذر یکی از بزرگراههای اصلی شهر تهران است؛ بزرگراه حکیم. شهرداری روزانه چند مرتبه، «پوشش سبز» و البته چمنها و درختان اطراف معابر خودرویی را آبیاری میکند. رویهای که سالها شهرداری تهران برای تعبیه «پوشش سبز» در حاشیه خیابانها اعمال میکند، به اعتقاد خیلی از کارشناسان محیطزیست و شهری، اصلا «مناسب و سازگار» با خشکسالی این چندسال اخیر و «کمآبی شدید پایتخت» نیست.
از این بدتر، «مدل آبیاری» فضایسبز تهران است که بیشتر «آبپاشی» پیادهراهها و آسفالت بزرگراهها است تا «سیرابکردن درست و اقتصادی گیاهان و چمنها».
در این ویدئو، «تعبیه نادرست فواره» نشان داده شده که باعث «اتلاف آب» به شکل سرازیرشدن روی سطح بزرگراه و معبر میشود.
چند ساعت در شبانهروز و چند صد یا هزار لیتر «آب مورد نیاز تهران»، این مدلی هدر میرود؟