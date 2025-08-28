خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

«چت جی‌پی‌تی» مسئول خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله شناخته شد

«چت جی‌پی‌تی» مسئول خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله شناخته شد
کد خبر : 1679194
لینک کوتاه کپی شد.

یک خانواده در کالیفرنیا امروز یک شکایت حقوقی بابت مرگ پسر نوجوان خود علیه شرکت «اوپن ای‌آی»(OpenAI) و مدیرعامل آن، «سم آلتمن»(Sam Altman) تنظیم کردند.

آن‌ها ادعا کردند که چت‌بات این شرکت موسوم به «چت جی‌پی‌تی»، نقش مهمی در مرگ ناشی از خودکشی پسر نوجوان آسیب‌پذیر آنها داشته است.

این چت‌بات بارها دستورالعمل‌های دقیقی برای چگونگی خودکشی به این نوجوان ارائه کرده و در عین حال توصیه‌هایی در مورد چگونگی پنهان کردن نشانه‌های خودآزاری و تمایلات خودکشی از خانواده‌اش را ارائه داده بود.

منبع ايسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش