«چت جیپیتی» مسئول خودکشی یک نوجوان ۱۶ ساله شناخته شد
کد خبر : 1679194
یک خانواده در کالیفرنیا امروز یک شکایت حقوقی بابت مرگ پسر نوجوان خود علیه شرکت «اوپن ایآی»(OpenAI) و مدیرعامل آن، «سم آلتمن»(Sam Altman) تنظیم کردند.
آنها ادعا کردند که چتبات این شرکت موسوم به «چت جیپیتی»، نقش مهمی در مرگ ناشی از خودکشی پسر نوجوان آسیبپذیر آنها داشته است.
این چتبات بارها دستورالعملهای دقیقی برای چگونگی خودکشی به این نوجوان ارائه کرده و در عین حال توصیههایی در مورد چگونگی پنهان کردن نشانههای خودآزاری و تمایلات خودکشی از خانوادهاش را ارائه داده بود.
منبع ايسناانتهای پیام/