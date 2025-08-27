قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۵ شهریور را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
|
بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۵ شهریور
|
ارز
|
قیمت (ریال)
|
دلار (صرافی بانک ملی)
|
719,326
|
دلار (بازار آزاد)
|
1,008,800
|
یورو (صرافی بانک ملی)
|
839,426
|
یورو (بازار آزاد)
|
1,126,900
|
درهم امارات
|
264,160
|
پوند انگلیس
|
1,303,200
|
لیر ترکیه
|
23,600
|
فرانک سوئیس
|
1,203,600
|
یوان چین
|
135,100
|
ین ژاپن
|
658,770
|
وون کره جنوبی
|
690
|
دلار کانادا
|
699,000
|
دلار استرالیا
|
628,000
|
دلار نیوزیلند
|
566,900
|
دلار سنگاپور
|
752,500
|
روپیه هند
|
11,040
|
روپیه پاکستان
|
3,425
|
دینار عراق
|
742
|
پوند سوریه
|
74
|
افغانی
|
14,220
|
کرون دانمارک
|
150,900
|
کرون سوئد
|
101,400
|
کرون نروژ
|
95,600
|
ریال عربستان
|
257,900
|
ریال قطر
|
264,800
|
ریال عمان
|
2,511,200
|
دینار کویت
|
3,168,000
|
دینار بحرین
|
2,563,800
|
رینگیت مالزی
|
229,400
|
بات تایلند
|
29,770
|
دلار هنگ کنگ
|
124,000
|
روبل روسیه
|
12,230
|
منات آذربایجان
|
570,200
|
درام ارمنستان
|
2,530
|
لاری گرجستان
|
360,300
|
سوم قرقیزستان
|
11,050
|
سامانی تاجیکستان
|
102,100
|
منات ترکمنستان
|
278,700