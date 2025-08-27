خانه



سایر رسانه‌ها ۰۵ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۶:۳۶

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۵ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.