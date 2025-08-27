خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1678582
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۵ شهریور را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۵ شهریور

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

719,326

دلار (بازار آزاد)

1,008,800

یورو (صرافی بانک ملی)

839,426

یورو (بازار آزاد)

1,126,900

درهم امارات

264,160

پوند انگلیس

1,303,200

لیر ترکیه

23,600

فرانک سوئیس

1,203,600

یوان چین

135,100

ین ژاپن

658,770

وون کره جنوبی

690

دلار کانادا

699,000

دلار استرالیا

628,000

دلار نیوزیلند

566,900

دلار سنگاپور

752,500

روپیه هند

11,040

روپیه پاکستان

3,425

دینار عراق

742

پوند سوریه

74

افغانی

14,220

کرون دانمارک

150,900

کرون سوئد

101,400

کرون نروژ

95,600

ریال عربستان

257,900

ریال قطر

264,800

ریال عمان

2,511,200

دینار کویت

3,168,000

دینار بحرین

2,563,800

رینگیت مالزی

229,400

بات تایلند

29,770

دلار هنگ کنگ

124,000

روبل روسیه

12,230

منات آذربایجان

570,200

درام ارمنستان

2,530

لاری گرجستان

360,300

سوم قرقیزستان

11,050

سامانی تاجیکستان

102,100

منات ترکمنستان

278,700
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور