تغییر بزرگ در گوشی پرچمدار اپل / آیفون جدید چه مشخصاتی خواهد داشت؟

کمپانی اپل در آستانه‌ی ۲۰ سالگی آیفون بار دیگر قصد دارد تغییر بزرگی در طراحی پرچم‌دار خود اعمال کند.

اپل در سال ۲۰۱۷ با معرفی آیفون تمام‌صفحه و بدون دکمه‌ی فیزیکی هوم که برای اولین‌بار بریدگی بالای نمایشگر را به همراه داشت، تحول بزرگی در طراحی گوشی‌های هوشمند ایجاد کرد.

اپل برای سال ۲۰۲۷ و به مناسبت بیستمین سالگرد تولد گوشی آیفون، روی مدلی با طراحی کاملاً متفاوت کار می‌کند؛ آیفونی که لبه‌های آن به‌طور کامل با شیشه‌ی خمیده پوشیده خواهد شد. این تغییر ظاهری، با فلسفه‌ی جدید طراحی نرم‌افزار iOS موسوم به Liquid Glass مطابقت خواهد داشت.

بلومبرگ می‌نویسد پیش از معرفی آیفون ویژه‌ی ۲۰ سالگی، اپل در سال ۲۰۲۶ اولین گوشی تاشدنی خود را روانه‌ی بازار خواهد کرد. این محصول با نمایشگر مجهز به فناوری جدید عرضه می‌شود که به‌گفته‌ی منابع آگاه، چین‌خوردگی نمایشگر را به شکل محسوسی پنهان خواهد کرد.

بر این اساس، اپل در سال‌های پیش رو دو تغییر بنیادین در مسیر گوشی‌های خود اعمال می‌کند؛ اول با ورود به عرصه‌ی گوشی‌های تاشدنی و سپس با معرفی آیفون انقلابی که قرار است طراحی آینده‌ محصولات اپل را تحت‌تأثیر قرار دهد.

منبع زومیت
انتهای پیام/
