قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: دوشنبه ۳ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
78,176,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
77,113,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
104,196,000
|
طلای دست دوم
|
77,117,810
|
آبشده کمتر از کیلو
|
338,600,000
|
مثقال طلا
|
338,520,000
|
انس طلا
|
3,372.11
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
866,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
781,000,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
451,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
267,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
144,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
780,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
385,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
198,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
114,850,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
30,700,000
|
حباب نیم سکه
|
74,510,000
|
حباب ربع سکه
|
77,230,000
|
حباب سکه گرمی
|
52,120,000