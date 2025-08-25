خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1677454
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: دوشنبه ۳ شهریور

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

78,176,000

طلای 18 عیار / 740

77,113,000

طلای ۲۴ عیار

104,196,000

طلای دست دوم

77,117,810

آبشده کمتر از کیلو

338,600,000

مثقال طلا

338,520,000

انس طلا

3,372.11

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

866,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

781,000,000

نیم سکه تک فروشی

451,600,000

ربع سکه تک فروشی

267,600,000

سکه گرمی تک فروشی

144,300,000

تمام سکه (قبل 86)

780,000,000

نیم سکه (قبل 86)

385,000,000

ربع سکه (قبل 86)

198,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

114,850,000

حباب سکه بهار آزادی

30,700,000

حباب نیم سکه

74,510,000

حباب ربع سکه

77,230,000

حباب سکه گرمی

52,120,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور