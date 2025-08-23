چرا ایرپاد صدای جیرجیر میدهد؟
اگر ایرپادهای اپل شما ناگهان صدای جیرجیر یا بوق نامعمولی تولید میکنند، نگران نباشید؛ این صدا میتواند دلایل متعددی داشته باشد، از کمبود شارژ و مشکلات اتصال گرفته تا قابلیتهای Find My و برخورد فیزیکی ایرپادها. در این گزارش، تمام علتهای احتمالی و راهکارهای مقابله با این صدا را بررسی میکنیم.
اگر تا به حال متوجه شدهاید که ایرپادهای اپل صدای جیرجیر یا بوق نامعمولی از خودشان تولید میکنند، باید بدانید این موضوع به مدل یا سال عرضه دستگاه محدود نمیشود؛ چه ایرپاد نسل اول داشته باشید و چه آخرین نسخه یعنی AirPods Pro 2 با کیس شارژ USB-C، امکان شنیدن چنین صداهایی وجود دارد.
اما این صدا دقیقاً از کجا میآید؟ دلایل متعددی وجود دارد که ایرپادها بیش از حد معمول «پرسر و صدا» شوند، و بیشتر این دلایل به سختافزار و نرمافزار برمیگردد. یکی از علتها میتواند غیرفعال بودن بلوتوث دستگاه میزبان باشد. این مورد بخشی از قابلیت ضدردیابی اپل است که از iOS 14.5 معرفی شد و در صورت شناسایی یک دستگاه ناشناس در سرویس Find My، به کاربر هشدار میدهد. روشن کردن دوباره بلوتوث آیفون کافی است تا صدای جیرجیر متوقف شود. اما اگر صدا ادامه پیدا کند، احتمالاً علت دیگری در میان است.
دلایل اصلی صدای جیرجیر در ایرپادها
کمبود شارژ باتری: اگر هنگام گوش دادن به موسیقی یا پادکست ناگهان صدایی از یکی یا هر دو ایرپاد بشنوید، این نشانهای است که شارژ باتری در حال اتمام است. ایرپاد یکبار در سطح ۱۰ درصد باتری هشدار میدهد و بار دیگر پیش از خاموش شدن کامل.
کیس شارژ MagSafe: در ایرپاد پرو ۲ یا ایرپاد ۴ (مدل ANC)، کیس شارژ مگسیف (چه نسخه لایتنینگ و چه USB-C) ممکن است هنگام شارژ یا در زمان کمبود باتری صدا تولید کند. البته این قابلیت در iOS قابل غیرفعالسازی است؛ کافی است در بخش تنظیمات وارد نام ایرپاد خود شوید، به قسمت Charging Case Sounds بروید و گزینه صدا را خاموش کنید.
مشکل اتصال: اختلال در اتصال میان ایرپاد و دستگاه میزبان یا حتی اختلال نرمافزاری در سرویسهای استریم موسیقی مانند Spotify یا Apple Music میتواند منجر به ایجاد صدای جیرجیر شود. به همین دلیل توصیه میشود همواره آخرین نسخه بهروزرسانی iOS و اپلیکیشنهای استریم محتوا را نصب کنید.
دلایل دیگر برای شنیدن این صدا
قابلیت Find My: اگر ایرپاد خود را در سرویس Find My اپل ثبت کرده باشید، امکان فعالسازی گزینه پخش صدا وجود دارد. در این حالت، ایرپاد یا کیس شارژ صدای جیرجیر تولید میکند تا کاربر راحتتر بتواند دستگاه گمشده خود را پیدا کند. اگر در گروه Family Sharing عضو باشید، سایر اعضا نیز میتوانند از این قابلیت برای یافتن ایرپاد شما استفاده کنند.
اصطکاک فیزیکی ایرپادها: در برخی موارد، وقتی دو ایرپاد به هم برخورد میکنند (بهویژه هنگام فعال بودن حالت Transparency)، صدای جیرجیر شنیده میشود. این صدا در واقع ناشی از میکروفونهای خارجی ایرپاد است که وظیفه تقویت صدا را دارند و برخورد فیزیکی پلاستیک و فلز ایرپادها باعث تولید این صدای زیر میشود.
به گفته کارشناسان، گرچه این صداها میتوانند آزاردهنده به نظر برسند، اما اغلب نشانه نقص جدی نیستند و بیشتر به ویژگیهای طراحی یا شرایط استفاده از ایرپاد مربوط میشوند.