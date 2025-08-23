قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱ شهریور
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
78,453,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
77,407,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
104,603,000
|
طلای دست دوم
|
77,406,790
|
آبشده کمتر از کیلو
|
339,920,000
|
مثقال طلا
|
339,830,000
|
انس طلا
|
3,337.69
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
866,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
784,900,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
449,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
267,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
146,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
783,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
385,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
200,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
116,960,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,810,000
|
حباب نیم سکه
|
75,040,000
|
حباب ربع سکه
|
80,000,000
|
حباب سکه گرمی
|
54,000,000