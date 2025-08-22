ارتش آمریکا دنبال کپی کردن پهپاد مشهور ایرانی
روزنامه آمریکایی «استارز اند استرایپس» روز چهارشنبه بر اساس اسناد فدرال گزارش داد که نیروی هوایی آمریکا از صنایع دفاعی این کشور خواسته است تا دستکم ۱۶ نمونه مشابه پهپاد ایرانی شاهد ۱۳۶ را تولید کنند.
بنابر این گزارش، نیروی هوایی آمریکا قصد دارد ۱۶ فروند نمونه کاملا مشابه این پهپادها را که از طریق مهندسی معکوس نمونه اصلی ساخته شدهاند، خریداری کند. خرید ۲۰ نمونه دیگر از این پهپادها در آینده هم در دستور کار است.
قیمت پهپادهای شاهد-۱۳۶ بین ۲۰ تا ۵۰ هزار دلار برآورد میشود که در مقایسه با بیشتر پهپادهای تهاجمی دوربرد بسیار ارزانتر است. این پهپادها در حملات روسیه به اوکراین و همچنین حملات چندلایه ایران به اسرائیل نقش اساسی ایفا کردند.
پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا ماه گذشته نمونه تازه پهپادهای آمریکایی با عنوان «سامانه تهاجمی بدونسرنشین کمهزینه» (LUCAS) را بررسی کرد. شرکت دفاعی «اسپکترورکس» (SpektreWorks) این پهپادها را به عنوان رقیبی برای پهپادهای ارزانقیمت شاهد-۱۳۶ طراحی کرده است.
بنابر اسناد فدرال که به دست «استارز اند استرایپس» (Stars and Stripes) رسیده است، نیروی هوایی آمریکا برخی از مشخصات پایهای پهپادهای ایرانی شاهد از جمله ابعاد، سامانه پیشران و ظرفیت بارگیری را ارائه کرده، اما اطلاعاتی درباره سامانههای الکترونیکی داخلی این پهپادها ارائه نکرده است.
بنابر اطلاعات وبسایت «پورتال متنباز مهمات» (Open Source Munitions Portal)، این پهپادها میتوانند تا حدود ۹۰ کیلوگرم مواد منفجره را حمل کرده و به اهدافی در فاصله حدودا هزار و ۹۰۰ کیلومتری حمله کنند. مدل کوچکتر آنها یعنی شاهد-۱۳۱ نیز توانایی حمل حدود ۲۰ کیلوگرم مواد منفجره را دارد.
نیروی هوایی آمریکا در درخواست منتشر شده اعلام کرده است که نسخههای بازتولیدشده شاهد به مرکز تسلیحات پایگاه هوایی «اگلین» (Eglin) در فلوریدا، یعنی محل طراحی، توسعه و استقرار سامانههای تسلیحاتی هوابرد ارسال خواهند شد.
با توجه به این که نیروی هوایی طرحهای فنی کامل را ارائه نکرده است، پیمانکاران بالقوه باید خود نسخه مشابه شاهد-۱۳۶ را تحلیل و بازتولید کنند.