واریز پیش از موعد یارانه نقدی برای دهکهای ۴ تا ۹
یارانه نقدی دهکهای چهارم تا نهم ۲۴ ساعت زودتر از موعد مقرر به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول واریز شد.
یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ مربوط به مرداد ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوارهای دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است.
یارانه مرحله ۱۷۴ به مبلغ ۱۳۹ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۹۵ نفر در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد.
سازمان هدفمندسازی یارانهها تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.