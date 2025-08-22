یارانه نقدی مرحله ۱۷۴ مربوط به مرداد ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد و قابل برداشت است. ‎

یارانه مرحله ۱۷۴ به مبلغ ۱۳۹ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال به حساب ۱۵ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۴۹۵ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز شد.

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در دهک‌های چهارم تا نهم قرار دارند که یارانه نقدی آنها هر ماه به حساب سرپرستان این خانوار‌ها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز می‌شود.

