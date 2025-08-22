خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1676616
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز جمعه ۳۱ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:جمعه ۳۱ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,163

دلار (بازار آزاد)

957,800

یورو (صرافی بانک ملی)

839,716

یورو (بازار آزاد)

1,106,900

درهم امارات

259,830

پوند انگلیس

1,278,000

لیر ترکیه

23,200

فرانک سوئیس

1,178,800

یوان چین

132,400

ین ژاپن

645,070

وون کره جنوبی

680

دلار کانادا

684,000

دلار استرالیا

610,500

دلار نیوزیلند

553,300

دلار سنگاپور

738,300

روپیه هند

10,900

روپیه پاکستان

3,336

دینار عراق

740

پوند سوریه

73

افغانی

14,000

کرون دانمارک

148,200

کرون سوئد

99,100

کرون نروژ

93,400

ریال عربستان

253,520

ریال قطر

270,400

ریال عمان

2,468,300

دینار کویت

3,113,700

دینار بحرین

2,520,700

رینگیت مالزی

225,100

بات تایلند

29,080

دلار هنگ کنگ

121,600

روبل روسیه

11,840

منات آذربایجان

560,600

درام ارمنستان

2,650

لاری گرجستان

353,700

سوم قرقیزستان

10,870

سامانی تاجیکستان

102,300

منات ترکمنستان

274,700
