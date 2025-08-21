واریز یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۴ دهک‌های چهارم تا نهم طبق جدول زمان‌بندی برای روز جمعه ۳۱ مرداد ۱۴۰۴ برنامه‌ریزی شده است. با این حال تجربه ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که احتمال واریز زودتر از موعد رسمی نیز وجود دارد.

در ماه خرداد یارانه این گروه از مشمولان دو روز زودتر از موعد مقرر واریز شد. در سال گذشته نیز چند بار پرداخت‌ها زودتر انجام شد؛ از جمله در اسفندماه که مشمولان دهک‌های چهارم تا نهم درآمدی یارانه خود را دو روز قبل از عید نوروز دریافت کردند و همچنین در آذرماه که مبلغ یارانه در شب پیش از یلدا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مردادماه دهک‌های اول تا سوم در روز شنبه ۲۵ مرداد به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و هم‌اکنون قابل برداشت است.

مبلغ یارانه نقدی مرداد ۱۴۰۴

مبلغ یارانه نقدی برای هر فرد مشمول دهک درآمدی چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است. بر این اساس میزان پرداختی به خانوار‌ها در مردادماه به شرح زیر است:

خانوار ۲ نفره: ۶۰۰ هزار تومان

خانوار ۳ نفره: ۹۰۰ هزار تومان

خانوار ۴ نفره: ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

خانوار ۵ نفره: ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

