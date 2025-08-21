موشک هایپرسونیک اروپایی وارد بازی شد / «V-MAX» چیست؟
فرانسه با پرتاب موفق گلایدر هایپرسونیک V-MAX در ژوئن ۲۰۲۳، عملاً وارد باشگاه قدرتهای صاحب این فناوری شد؛ باشگاهی که تاکنون تنها آمریکا، روسیه و چین در آن حضور داشتند.
در ژوئن ۲۰۲۳، فرانسه با پرتاب موفق گلایدر هایپرسونیک V-MAX به پیشرفت مهمی دست پیدا کرد. این گلایدر که توسط شرکت هوافضای فرانسوی Ariane Group توسعه یافته، توانست با سرعتی بیش از پنج برابر صوت (۵ ماخ) پرواز کند و در عین حال مانور دهد؛ قابلیتی که رهگیری آن توسط موشکهای پدافندی را تقریباً غیرممکن میکند. دستاورد فرانسه، اولین گام مهم اروپا در این عرصه به شمار میرود.
گلایدر هایپرسونیک چیست؟
براساس گزارش armyrecognition، این نوع سلاح ابتدا توسط موشک یا پرتابگر به لایههای بالای جو فرستاده میشود، سپس با سرعتی بسیار بالا (۵ تا ۲۰ ماخ) و در مسیر غیرقابلپیشبینی به سمت هدف حرکت میکند. مزیت اصلی آن، سرعت خارقالعاده همراه با مانورپذیری بوده و چون مسیرش ثابت نیست و میتواند در آخرین لحظه تغییر جهت دهد، بسیار خطرناک است. سامانههای دفاعی نمیتوانند راحت جلویش را بگیرند.
چالش ساخت آن به بدنه برمیگردد. این گلایدر باید بدنهای مقاوم در برابر حرارت شدید و سیستم هدایت بسیار دقیق داشته باشد و همچنان سرعت بالا را حفظ کند.
مراحل پروژه فرانسه
فرانسه برنامهای چندمرحلهای طراحی کرده تا توانایی کامل در حوزه هایپرسونیک به دست آورد:
VMAX و VMAX۲:
پرواز نمایشی V-MAX در ۲۰۲۳ موفقیتآمیز بود. گام بعدی، VMAX۲، یک نسخه پیشرفتهتر است که شباهت بیشتری به یک سلاح عملیاتی واقعی خواهد داشت. این نمونه برای آزمایش سیستمهای حیاتی و هدایت پیشرفته به کار میرود.
SyLex (۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰):
پروژهای بلندپروازانه که هدف آن رسیدن به سرعتهایی تا ۱۶ ماخ (حدود ۲۰ هزار کیلومتر بر ساعت) است. فرانسه برای این کار نیاز دارد زیرساختهای آزمایش مخصوص بسازد. نخستین پرواز آزمایشی در ۲۰۲۷ برنامهریزی شده و ورود احتمالی به ناوگان عملیاتی در حوالی ۲۰۳۰ خواهد بود.
ASN۴G (حدود ۲۰۳۵):
این موشک قرار است جایگزین موشک هستهای هوابرد فعلی فرانسه (ASMP-A) شود. موتور آن از نوع رمجت بوده که مخصوص سرعتهای بالا طراحی شده است. ASN۴G بخشی از بازدارندگی هستهای فرانسه خواهد بود و تضمین میکند که حتی در برابر سامانههای دفاع موشکی پیشرفته هم بتواند به هدف برسد.