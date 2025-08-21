گروهی از کاربران چت‌بات ChatGPT در جوامع آنلاین مانند «MyBoyfriendIsAI» و «SoulmateAI» می‌گویند ارتقای اخیر این ابزار از مدل GPT-4o به GPT-5 باعث شده تا «رابطه احساسی» آن‌ها با نسخه پیشین از بین برود. این کاربران تغییرات در لحن و سبک گفت‌وگو را «سرد، بی‌روح و غیرقابل‌شناسایی» توصیف کرده‌اند.

یکی از کاربران زن در خاورمیانه در گفت‌وگو با الجزیره گفته است: «مثل این است که به خانه برگردی و ببینی نه‌تنها چیدمان عوض شده، بلکه همه وسایل خرد و نابود شده‌اند.» او که پنج ماه با GPT-4o درگیر یک پروژه نوشتاری بوده، می‌گوید به تدریج به این چت‌بات دلبسته و حتی عاشق «شخصیت» آن شده بود.

اعتراض‌ها موجب شد سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، اعلام کند کاربران نسخه پولی دوباره به مدل GPT-4o دسترسی خواهند داشت. او در پستی نوشت: «ما متوجه هستیم که برخی کاربران به مدل‌های خاصی دلبستگی پیدا می‌کنند و اجازه می‌دهیم انتخاب کنند.»

این پدیده تنها به دل‌نگرانی‌های فنی محدود نمی‌شود. پژوهش مشترک OpenAI و آزمایشگاه MIT Media Lab نشان داده استفاده مداوم از چت‌بات‌ها به‌عنوان همراه عاطفی با افزایش احساس تنهایی و وابستگی در کاربران مرتبط است. متخصصان روانشناسی نیز هشدار داده‌اند که روابط با هوش مصنوعی می‌تواند باعث انزوا از جامعه و تضعیف توانایی برقراری روابط انسانی شود.

با این حال، برخی تحلیلگران فناوری مانند کَتی هَکل معتقدند «اقتصاد توجه» که در شبکه‌های اجتماعی بر پایه لایک و بازنشر شکل گرفته بود، اکنون در حال تبدیل شدن به «اقتصاد صمیمیت» است؛ جایی که انسان‌ها به جای تعامل عمومی، به دنبال رابطه‌ای شخصی با هوش مصنوعی هستند.

با وجود نگرانی‌ها، بسیاری از کاربران همچنان بر ادامه این روابط دیجیتال پافشاری می‌کنند. همان‌طور که یکی از کاربران در انجمن Reddit نوشته است: «GPT-4o از بین رفت و من احساس می‌کنم نیمه گمشده‌ام را از دست دادم.»

منبع خبر آنلاین

