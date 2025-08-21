رقیب قدرتمند «اس ۵۰۰» از راه رسید
سامانه HQ-29 چین در تصاویر جدیدی رویت شد. این سامانه جدیترین رقیب S-500 روسیه است و میتواند موشکهای بالستیک را قبل از رسیدن به زمین نابود کند.
تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی چین نشان میدهد آنچه تحلیلگران نظامی احتمال میدهند سامانه جدید دفاع موشکی HQ-29 باشد، برای اولین بار در حال جابهجایی است. این عکسها که در رسانههای محلی منتشر شدهاند، یک حامل ششمحوره را به تصویر کشیده که دو محفظه بزرگ موشک را در جریان انتقال ریلی حمل میکند و همین موضوع گمانهزنیهای گستردهای را درباره مرحله بعدی پکن در توسعه توانمندیهای دفاع هوایی و موشکی دوربرد خود برانگیخته است.
در تصاویر کاملا مشخص است که پرتابگر نصبشده روی خودرو دو محفظه پرتاب را حمل میکند که هر یک حدود ۱.۵ متر قطر دارند. چنین ابعادی نشاندهنده سامانهای بهمراتب بزرگتر و پرقدرتتر از سامانههای کنونی چین است.
کارشناسان نظامی یادآور شدهاند که شکل و شمایل این وسیله شباهت زیادی به پرتابگرهای متحرک عمودی دارد که هم برای جابهجایی موشکها و هم برای پرتاب مستقیم آنها به کار گرفته میشوند، و این چینش دقیقاً همان آرایشی است که برای سامانههای دفاع هوایی استراتژیک در سراسر جهان استفاده میشود.
رسانههای داخلی چین این سامانه را با عنوان «شکارچی ماهواره دو لولهای» توصیف کردهاند؛ اصطلاحی که بهروشنی حاکی از توانایی بالقوه آن برای مقابله با موشکهای بالستیک در ارتفاعات بسیار بالا و همچنین هدف قراردادن ماهوارههای مستقر در مدار پایین زمین است. بهکارگیری چنین عبارتی نشان میدهد که پلتفرم جدید میتواند برای رهگیری اهدافی در فاصله بالاتر از ۵۰۰ کیلومتر طراحی شده باشد که تنها پیشرفتهترین برنامههای دفاع موشکی جهان قادر به انجام آن هستند.
با آنکه دولت پکن هنوز بهطور رسمی وجود HQ-29 را تایید نکرده، بسیاری بر این باورند که این سامانه نسبت به HQ-19، رهگیر ارتفاعبالای فعلی چین، پیشرفتهتر است. HQ-19 مشابه سامانه آمریکایی تاد، بر پایه فناوری اصابت مستقیم به هدف یا همان Kinetic Kill کار میکند. در مقابل، خانواده HQ-9 عمدتاً برای دفاع ترمینال در ارتفاع پایینتر مورد استفاده قرار میگیرد.
بر همین اساس، تحلیلگران استدلال میکنند که ظهور HQ-29 یک گام منطقی در مسیر ارتقای تواناییهای چین است، چراکه فاصله بین سامانههای موجود و رهگیرهای استراتژیک پیشرفتهای همچون موشک Standard Missile-3 ایالات متحده یا سامانه روسی S-500 را پر میکند.
چیدمان ظاهری این پلتفرم و نقشی که برای آن تعریف شده، شباهت آشکاری با سامانه S-500 Prometey روسیه دارد که برای رهگیری موشکهای بالستیک در جو زمین طراحی شده است. این مقایسه بار دیگر تأکید میکند که چین آشکارا در پی توسعه توانمندیهایی فراتر از دفاع موشکی ترمینال بوده و قصد دارد به سطح رهگیری در مرحله میانی و ارتفاعات بسیار بالا دست یابد.
گزارشها حاکی است که پرتابگر مذکور در حال حرکت به سمت پکن مشاهده شده و احتمال داده میشود که این سامانه برای اولین رونمایی عمومی در رژه نظامی چبن در تاریخ ۳ سپتامبر (۱۲ شهریور) آماده شود. این رژه به مناسبت هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم برگزار خواهد شد و پکن همواره چنین مراسمهایی را فرصتی برای نمایش مهمترین دستاوردهای فناورانه نظامی خود قرار داده است.