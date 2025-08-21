خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

کد خبر : 1676307
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:پنجشنبه ۳۰ مرداد

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

720,163

دلار (بازار آزاد)

951,800

یورو (صرافی بانک ملی)

839,716

یورو (بازار آزاد)

1,093,300

درهم امارات

256,300

پوند انگلیس

1,262,100

لیر ترکیه

22,900

فرانک سوئیس

1,166,200

یوان چین

130,700

ین ژاپن

639,130

وون کره جنوبی

670

دلار کانادا

676,100

دلار استرالیا

603,300

دلار نیوزیلند

546,400

دلار سنگاپور

730,400

روپیه هند

10,780

روپیه پاکستان

3,328

دینار عراق

716

پوند سوریه

72

افغانی

13,720

کرون دانمارک

146,500

کرون سوئد

97,900

کرون نروژ

91,600

ریال عربستان

250,150

ریال قطر

257,700

ریال عمان

2,436,100

دینار کویت

3,073,300

دینار بحرین

2,487,100

رینگیت مالزی

222,000

بات تایلند

28,790

دلار هنگ کنگ

120,000

روبل روسیه

11,650

منات آذربایجان

553,200

درام ارمنستان

2,450

لاری گرجستان

349,200

سوم قرقیزستان

10,720

سامانی تاجیکستان

101,500

منات ترکمنستان

270,900
