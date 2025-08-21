قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:پنجشنبه ۳۰ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
9,530,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
17,270,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
25,000,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
32,740,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
40,470,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
48,200,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
55,940,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
63,670,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
71,400,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
79,850,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
87,600,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
95,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
103,500,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
110,800,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
118,500,000