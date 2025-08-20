خانه



سایر رسانه‌ها ۲۹ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۱:۴۶

احضار روح و فرشته نگهبان فقط ۷/۵ میلیون! + فیلم

اینستاگرام پر شده از صفحه‌هایی که وعده می‌دهند شما را با روح عزیزان ازدست‌رفته‌تان روبه‌رو می‌کنند. صفحاتی که در بیوگرافی خود وعده «سفر به زندگی گذشته» یا «دیدار دوباره با روح عزیزان» از طریق هیپنوتراپی را می‌دهند. در یکی از این ویدیوها، زنی می‌گوید: «با فرشته نگهبانم ملاقات کردم و او مرا شفا داد». در ویدیویی دیگر، مردی چشم‌بند زده با اطمینان می‌گوید: «برگشتم به دوران هخامنشی. دختر بودم. اسمم ماندانا بود!» خانمی که خود را دکتر معرفی میکند اما با دیدن مدارکش تنها به چند گواهی فتوشاپی تقلبی می‌رسیم؛ مدعی‌ست در جلساتی خصوصی با مبلغ ۷/۵ میلیون تومان روح درگذشتگانتان را احضار می‌کند و از این طریق برای خود دکانی به هم زده است