تاریخ رحلت پیامبر (ص) ۱۴۰۴ + زندگینامه حضرت محمد (ص)

آخرین پیامبر دین مبین اسلام حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) آخرین فرستاده الهی و از پیامبران اولوالعزم هستند که کتاب و معجزه اصلی ایشان قرآن است. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ۱۷ ربیع سال عام‌الفیل به دنیا آمد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) از تاریخ بیست و هفتم رجب سال چهلم عام الفیل و در چهل سالگی به پیامبری مبعوث شد و به مدت ۲۳ سال پیامبری مسلمانان را برعهده داشتند.

تاریخ رحلت پیامبر در سال ۱۴۰۴

تاریخ دقیق رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در تقویم شمسی برابر با جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ است.

تاریخ رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در تقویم قمری مصادف با ۲۸ صفر سال ۱۴۴۷ قمری است.

تاریخ دقیق رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در تقویم میلادی برابر با ۲۲ آگوست سال ۲۰۲۵ است.

زندگینامه حضرت محمد (ص)

نام محمد بن عبد الله القاب رسول اللّه، نبی اللّه، امین، مصطفی، محمود، خاتم، کنیه ابوابراهیم و ابوالقاسم تاریخ ولادت ۱۷ ربیع الاول سال عام الفیل فرزندان حضرت فاطمه (س)، قاسم، عبدالله، ابراهیم، زینب، رقیه، ام کلثوم محل تولد مکه معظمه نام مادر آمنه، دختر وهب بن عبد مناف مدت رسالت از ۲۷ رجب سال چهلم عام الفیل تا ۲۸ صفر سال یازدهم هجری به مدت ۲۳ سال

۲۸ صفر چه روزی است؟

روز بیست و هشتم صفر سالروز رحلت پیامبر (صلیه الله علیه و آله) و شهادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) است. حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در سال یازدهم هجری قمری و امام حسن مجتبی (علیه السلام) در سال پنجاه هجری قمری به شهادت رسیدند.

رحلت پیامبر در چند سالگی بود؟

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در ۶۳ سالگی، پس از بیست و سه سال دعوت و مجاهدت و ابلاغ پیام الهی و با گذراندن فراز و نشیب‌های فراوان در راه انجام رسالت بزرگ خویش، رحلت فرمودند.

علت وفات حضرت محمد (ص)

در منابع تاریخی دلایل مختلفی برای رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله) ذکر شده است. در برخی روایات آمده است که حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در جنگ خیبر مسموم شد و این مسمومیت باعث ایجاد بیماری و سپس وفات ایشان بوده است. برخی منابع ذکر کرده‌اند که پیامبر درباره بیماری و کسالت خود فرمودند این بیماری از آثار غذای مسمومی است که یک زن یهودی به ایشان خورانده است. در برخی روایات نیز اشاره شده که مسمومیت پیامبر باعث رحلت ایشان بوده است و به همین علت نیز حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در هنگام وفات با اشاره به مسمومیت خویش در خیبر فرمود: «نیست پیامبر و وصی مگر اینکه شهید شود». بنابراین در مورد علت دقیق وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله) ابهام وجود دارد و دقیقاً مشخص نیست که مسمومیت تا چه اندازه در رحلت ایشان تأثیرگذار بوده است و از آنجا که جایز نیست مسائلی که شبهه و ابهام دارد را به پیامبر نسبت داد، از واژه شهادت برای ایشان استفاده نمی‌شود.

ازدواج پیامبر اکرم (ص)

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در تجارت با شریف‌ترین زن قریش، حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیه) دختر خویلد شرکت کرد و بعد از این مشارکت نظر خدیجه که خواستگارانی بسیار از اشراف داشت، به آن حضرت جلب شد و بعد از آنکه توسط یکی از بستگان تمایل خود را به اطلاع حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رساند، آن حضرت در ۲۵ سالگی با حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیه) ازدواج کرد.

بعثت

حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) قبل از رسالت نیز یکتا پرست بودند و معمولاً غار حرا در مکه را برای عبادت و مناجات با خدا انتخاب می‌نمودند. گفته‌اند نخستین نشانه‌های بعثت پیامبر (صلی الله علیه و اله) به هنگام ۴۰ سالگی او، رؤیاهای صادقه بوده است، اما آنچه در سیره به عنوان آغاز بعثت شهرت یافته، شبی در ماه رجب است که فرشتة وحی در غار حرا بر پیامبر (صلی الله علیه و اله) ظاهر شد و بر او نخستین آیات سورة علق را برخواند. حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) در این باره ماجرای نزول جبرئیل گفته است: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: «بخوان»، گفتم: «خواندن نمی‌دانم». دگربار گفت: «بخوان». گفتم: «چه بخوانم؟» گفت: «اقْرَ‌أْ بِاسْمِ رَ‌بِّک الَّذِی خَلَقَ»، بخوان به نام پروردگارت که آفرید.

مراحل ابلاغ رسالت

پیامبر اکرم در سه مرحله به ابلاغ رسالت پرداخت:

۱- دعوت سری که اولین مرحله دعوت ایشان بود.

۲- دعوت خویشان و نزدیکان که با نزول آیه انذار صورت گرفت و به یوم الدار معروف است. و در آن روز رسول خدا (صلی الله علیه و آله)، حضرت علی (علیه السلام) را به جانشینی خود انتخاب کرد.

۳- دعوت علنی

نخستین مسلمانان

پیامبر (ص) با دریافت آیه‌های آغازین سوره علق که نخستین آیه‌های نازل شده بر اوست، و پس از مبعوث شدن به پیامبری، به داخل مکه بازگشت و به خانه رفت. در خانه، سه تن حاضر بودند: حضرت خدیجه (سلام الله علیه)، همسرش، حضرت علی بن ابیطالب (علیه السلام)، پسرعمویش، و زید بن حارثه. پیامبر (صلی الله علیه و آله) دعوت به توحید را نخست از خانواده خود آغاز کرد و اولین کسی که از زنان به او ایمان آورد، همسرش حضرت خدیجه (سلام الله علیه) و از مردان، پسرعمویش علی بن‌ابی‌طالب (علیه السلام) بود که تحت سرپرستی پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود.

هر چند دعوت آغازین پیامبر (ص) بسیار محدود بود، ولی شمار مسلمانان رو به فزونی گذاشت و پس از چندی، اسلام‌آورندگان به اطراف مکه می‌رفتند و با پیامبر (ص) نماز می‌گزاردند.

دعوت علنی

بعد از سه سال تبلیغ پنهانی و جمع شدن گروهی اندک گرد پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله)، دستور آسمانی انذار عشیره نازل شد. پیامبر (صلی الله علیه و آله) در آغاز، مردم را به ترک پرستش بت‌ها و به پرستیدن خدای یگانه می‌خواند.

