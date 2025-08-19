کاربران گوگل ترنسلیت به‌زودی می‌توانند مدل هوش مصنوعی مورد استفاده برای ترجمه را از طریق انتخابگر مدل AI مشخص کنند.

مدل Fast ترجمه‌ها را با سرعت بالا و به‌شکل کارآمد ارائه می‌دهد، درحالی‌که مدل Advanced با کمک جمینای ترجمه‌های دقیق‌تر و پیشرفته‌تری فراهم می‌کند. درحال‌حاضر مدل Advanced تنها از جفت زبان‌های انگلیسی-اسپانیایی و انگلیسی-فرانسوی پشتیبانی می‌کند.

گوگل روی چند ویژگی بزرگ دیگر نیز کار می‌کند که شامل بازطراحی حالت Conversation و معرفی حالت Practice است که می‌تواند رقیبی برای اپلیکیشن‌هایی مانند دولینگو باشد. تمام این قابلیت‌ها محوریت هوش مصنوعی دارند.

منبع دیجیاتو

انتهای پیام/