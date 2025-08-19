آیا عرضه بنزین سوپر ۵۰ هزار تومانی در بازار خواستار دارد؟

بحث بنزین و تغییر قیمتی آن و از سوی دیگر واردات بنزین به ویژه بنزین سوپر یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در چند ماه اخیر همواره در راس اخبار حوزه انرژی قرار دارد و از سوی دیگر بحث واردات بنزین سوپر توسط بخش خصوصی یکی از مهم ترین اقداماتی بوده که از ابتدای سال چندین بار توسط وزیر نفت مطرح شده و البته هربار به بهانه های مختلف انجام نشده و یا به تعویق افتاده است.

در نهایت چند روز پیش که بررسی های میدانی از چندین پمپ بنزین حاکی از آن بود که خبرهای از بنزین سوپر است و به زودی بنزین سوپر در جایگاه‌های سوخت عرضه می‌شود.

بسیاری از مصرف کنندگان اعلام می‌کنند که خودروی آنها به دلیل عدم دریافت بنزین با کیفیت خودروی آنها با مشکل مواجه شده است و از طرف دیگر دریافت سوخت با کیفیت حق مصرف کنندگان است و طبیعی است که آنها سوخت با کیفیت دریافت کنند.

در همین زمینه مسعودی یکی مصرف کنندگان سوخت به باشگاه خبرنگاران گفت: من برای وسیله نقلیه خود در چند سال گذشته فقط از بنزین سوپر استفاده می کردم که در آن بازه زمانی هیچ مشکلی نداشت اما از زمانی که از سوخت بنزین معمولی استفاده میکنم همواره با مشکل مواجه هستم که امیدواریم با واردات بنزین سوپر بتوانیم مجدد از سوخت با کیفیت تر استفاده کنیم.

البته بسیاری از کارشناسان هم اعلام می‌کنند که سوخت با کیفیت و سوپر نقش بسیار موثری در کاهش آلودگی هوا و از طرف دیگر در بهبود وضعیت محیط زیست اثر گذار است.

بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود

همین موارد باعث شد که اخیرا وزیر نفت محسن پاک‌نژاد اعلام کند که به زودی بنزین سوپر وارد کشور می شود.

وزیر نفت اظهار کرد: فرآیند عرضه بنزین سوپر یا ویژه بر اساس ظرفیت‌های قانونی و آئین‌نامه اجرایی تدوین و در هیأت دولت به تصویب رسیده و وزارت نفت در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی این طرح به عنوان یک خدمت جدید به مردم است.

به گفته وزیر نفت، سهمیه ۶۰ لیتری، قیمت‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی و همچنین کارت اضطراری جایگاه‌ها، بدون هیچ‌گونه تغییر به قوت خود باقی می‌مانند. قیمت بنزین سوپر قبلی جایگاه‌ها نیز ثابت خواهد ماند.

پاک‌نژاد ادامه داد: بنزین سوپر ویژه در جایگاه‌های خاص و به‌صورت آزاد عرضه می‌شود و قیمت آن براساس هزینه تمام‌شده و حاشیه سود بخش خصوصی تعیین خواهد شد. این رقم، با توجه به هزینه خرید، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها، ممکن است به بیش از ۵۰ هزار تومان در هر لیتر برسد.

وی تاکید کرد: این طرح در قالب یک خدمت اختیاری عرضه می‌شود و متقاضیان می‌توانند بر اساس نیاز از آن استفاده کنند، در حالی که سهمیه‌های کنونی همچنان به عموم مردم اختصاص خواهد یافت.

واردات بنزین سوپر معاف از مالیات ارزش افزوده است

این در حالی است که پیش از این عباس یلان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اظهار کرد: با اجرای طرح تأمین بنزین سوپر وارداتی و عرضه به بازار داخلی قرار نیست هیچ تغییری اعم از تغییر قیمت یا تغییر در سهمیه اختصاصی بنزین یارانه‌ای به خودروها در سطح کشور اعمال شود، همچنین قرار است واردات بنزین سوپر معاف از اعمال مالیات در ارزش افزوده باشد که این موضوع سبب تعدیل هزینه تمام‌شده عرضه بنزین سوپر در کشور می‌شود.

یلان تأکید کرد: تقاضای خوبی از سوی دارندگان خودروهای مدل بالا که نیازمند مصرف بنزین با اکتان بالا هستند برای این بنزین وجود دارد، همچنین نرخ بنزین سوپر هنوز مشخص نشده و این نرخ به‌صورت رقابتی بر اساس عرضه و تقاضا به عوامل مختلفی ازجمله نرخ دریافت سوخت از بازار بین‌المللی، میزان هزینه حمل و نقل، هزینه واردات بنادر کشوری یا گمرک، حمل تا محل‌های توزیع و رعایت سود متعارف واردکننده وابسته است.

هنوز عرضه سوخت سوپر آغاز نشده است

البته درهفته‌های گذشته رضا نواز سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت اعلام کرده بود: بنزین سوپر وارداتی به جایگاه‌های سوخت راه نیافته و هنوز عرضه اتفاق نیفتاده است اما وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در تلاش برای تسریع روندها هستند.

وی با بیان اینکه پس از انجام واردات و احتمالا تعیین قیمت بنزین سوپر در بورس انرژی مراحل حمل و توزیع انجام خواهد شد و مشکل جدی وجود ندارد، گفت: طبق مصوبه هیات وزیران روندهای توزیع این بنزین خارج از مدل عرضه سوخت داخلی خواهد بود.

به گفته وی به دلیل اوج گیری مصرف بنزین و استفاده پالایشگاه‌ها از تمام توان برای تولید بنزین یورو، امکان تولید و توزیع بنزین سوپر در طی چند سال گذشته به کمترین میزان رسید.

او با بیان اینکه در حال حاضر علی رغم مصرف بالا، با تلاش‌های انجام شده تامین نیاز بنزین در کشور انجام می‌شود، تصریح کرد: ورود بنزین سوپر وارداتی می‌تواند نیاز بخشی از مصرف کنندگان را تامین کند، ضمن اینکه ورود بخش خصوصی به این عرصه می‌تواند روند کار را تسهیل کند.

براساس این گزارش با وجود آنکه یکی از مهم ترین نیازها در حوزه نفت عرضه سوخت با کیفیت است و با توجه به آنکه در فصل سرما دوباره با معضل آلودگی هوا روبرو می شویم که یکی از اصلی ترین عوامل آن سوخت بی کیفیت است بنابراین در این شرایط عرضه سوخت با کیفیت بسیار حائز اهمیت است اما باید در این شرایط تمهیداتی را به کار بگیرند که قیمت آن ارزان باشد تا بخش زیادی از رانندگان بتوانند از آن استفاده کنند چراکه قیمت بنزین ۵۰ هزار تومانی سوپر بسیار بالا است و بخش عمده ای از افراد نمی توانند از آن استفاده کنند.