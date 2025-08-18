گفتوگو با فرزاد وجیهی، کارشناس مسائل اقتصادی؛
بررسی چشمانداز بازار طلا و سرمایهگذاری در بورس ایران
هرگاه انتظارات تورمی در جامعه بالا میرود، تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن بیشتر میشود و قیمت آن جهش پیدا میکند.
به گزارش ایلنا؛ با توجه به نوسانات اخیر در بازارهای مالی، به ویژه طلا و بورس، گفتوگویی داشتیم با فرزاد وجیهی، کارشناس مسائل اقتصادی، تا تحلیل دقیقتری از وضعیت فعلی و آینده این بازارها ارائه کند.
آقای وجیهی، در ماههای اخیر شاهد نوسانات شدید قیمت طلا در بازار ایران بودهایم. به نظر شما دلیل اصلی این نوسانات چیست؟
فرزاد وجیهی: نوسانات بازار طلا در ایران تابعی از چند متغیر اصلی است؛ از جمله قیمت جهانی اونس طلا، نرخ ارز در داخل کشور و همچنین انتظارات تورمی. در کنار این عوامل، فضای روانی بازار، تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی و حتی رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی هم تأثیرگذار هستند. بهطور کلی هرگاه انتظارات تورمی در جامعه بالا میرود، تقاضا برای طلا بهعنوان دارایی امن بیشتر میشود و قیمت آن جهش پیدا میکند.
آینده بازار طلا را چطور ارزیابی میکنید؟ آیا طلا همچنان گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری است؟
فرزاد وجیهی: بازار طلا در بلندمدت همواره یکی از گزینههای پوشش ریسک تورمی بوده و هست، اما در کوتاهمدت میتواند بسیار پرنوسان و حتی زیانده باشد. به نظر من طلا برای افرادی که دیدگاه بلندمدت دارند و میخواهند ارزش داراییشان در مقابل تورم حفظ شود، گزینه مناسبی است. اما در شرایط فعلی، با توجه به احتمال کاهش نرخ تورم جهانی و سیاستهای انقباضی فدرال رزرو، ممکن است روند صعودی طلا با وقفه مواجه شود.
در مقابل، وضعیت بازار سرمایه ایران را چطور میبینید؟ با توجه به رکود چندماهه اخیر، آیا بورس همچنان محل مناسبی برای سرمایهگذاری است؟
فرزاد وجیهی: بورس ایران به دلیل وابستگی بالا به سیاستهای کلان اقتصادی، نرخ ارز، قیمت جهانی کالاها و همچنین سیاستهای بودجهای دولت، دورههای رونق و رکود متوالی دارد. واقعیت این است که در حال حاضر، بخشی از بازار به دلیل ابهامات بودجهای، نرخ بهره بینبانکی بالا و نبود نقدینگی، دچار رکود شده است. اما در لایههای عمیقتر، برخی صنایع مثل صادراتمحورها یا گروههای دلاری هنوز ظرفیت رشد دارند، بهخصوص اگر چشمانداز نرخ ارز صعودی باشد.
چه توصیهای برای سرمایهگذاران خرد دارید؟ بین بازار طلا و بورس، کدام را پیشنهاد میکنید؟
فرزاد وجیهی: توصیه من تنوعبخشی به سبد داراییهاست. نه طلا به تنهایی تضمینکننده سود است و نه بورس. سرمایهگذاران خرد باید با توجه به درجه ریسکپذیری خود، بخشی از سرمایهشان را در طلا و بخشی را در سهام بنیادی و با پشتوانه قرار دهند. همچنین آموزش و مشاورهگیری از تحلیلگران معتبر اهمیت زیادی دارد. در شرایط فعلی، بازار بورس ایران با وجود افت اخیر، از نظر ارزشی در سطوح جذابی قرار دارد، بهشرط انتخاب سهم مناسب.