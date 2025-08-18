تشخیص سرطان حنجره‌ از روی صدا

بر اساس یک پژوهش تازه، یک ضبط ساده از صدا ممکن است روزی به پزشکان کمک کند تا نشانه‌های اولیه سرطان گلو را شناسایی کنند. در مطالعه‌ای که در مجله Frontiers in Digital Health منتشر شده است، دانشمندان دریافتند که هوش مصنوعی می‌تواند با تحلیل ضبط‌های کوتاه صدا، رشدهای غیرطبیعی روی تارهای صوتی از گره‌های خوش‌خیم تا سرطان حنجره در مراحل اولیه را شناسایی کند. این یافته‌ها می‌تواند راه را برای یک روش سریع و ساده‌تر تشخیص ضایعات سرطانی روی تارهای صوتی، که به‌عنوان چین‌های صوتی نیز شناخته می‌شوند، هموار کند.

فیلیپ جنکینز، نویسنده اصلی این مطالعه و پژوهشگر دوره پسادکتری در رشته انفورماتیک بالینی در دانشگاه علوم و بهداشت اورِگن در ایالات متحده گفت که «با استفاده از این مجموعه داده، می‌توانیم از نشانگرهای زیستی صوتی برای تمایز بین صدای بیماران دارای ضایعات تار صوتی و افراد بدون چنین ضایعاتی استفاده کنیم.»

چرا شناسایی سریع سرطان گلو حیاتی است؟

سرطان جعبه صدا یا حنجره بیش از یک میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد و سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر را به کام مرگ می‌کشاند. این بیماری بیستمین سرطان شایع در جهان است.

سیگار کشیدن، نوشیدن الکل و بعضی سویه‌های ویروس HPV (ویروس پاپیلومای انسانی) از عوامل اصلی ابتلا به این سرطان هستند. شانس زنده ماندن بیماران بسته به اینکه بیماری چقدر زود تشخیص داده شود، می‌تواند از ۳۵ تا ۹۰ درصد تغییر کند.

شایع‌ترین نشانه سرطان حنجره، گرفتگی یا تغییر صدا برای بیش از سه هفته است. علائم دیگر می‌تواند شامل گلودرد یا سرفه مداوم، بلع دردناک یا سخت، وجود غده در گردن یا گلو و حتی درد گوش باشد.

اگر سرطان حنجره زود تشخیص داده شود، شانس درمان موفق و زنده ماندن بیمار به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند ‌و از این جهت حیاتی است.

اما مشکل اینجاست که روش‌های فعلی تشخیص مثل آندوسکوپی یا نمونه‌برداری هم ناراحت‌کننده‌اند، هم وقت‌گیر و نیاز به تجهیزات و متخصصانی دارند که پیدا کردن و دسترسی به آن‌ها برای بیماران آسان نیست.

اگر ابزاری ساده ساخته شود که تنها با یک ضبط کوتاه صدا بتواند مشکلات تارهای صوتی را پیدا کند، تشخیص سرطان گلو سریع‌تر، ارزان‌تر و برای افراد بیشتری قابل دسترس خواهد شد.

مراحل بعدی در تشخیص با استفاده از هوش مصنوعی

محققان این تیم پژوهشی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ فایل صوتی ضبط شده از ۳۰۶ نفر در سراسر آمریکای شمالی را بررسی کردند. آن‌ها به دنبال الگوهای آکوستیک ظریفی مانند تغییرات در زیر و بمی صدا، بلندی صدا و وضوح هارمونیک بودند.

نتایج نشان داد که در مردان تفاوت‌های آشکاری در کیفیت صدا بین افراد سالم، کسانی که ضایعات خوش‌خیم دارند و بیماران سرطانی وجود دارد. این الگو در زنان پیدا نشد، شاید به خاطر اینکه نمونه‌های صوتی زنان کمتر بوده است.

دکتر جنکینز گفت نتایج نشان می‌دهد که «اگر داده‌های بیشتری جمع کنیم، صدای انسان می‌تواند به یک ابزار کاربردی برای سنجش خطر سرطان در پزشکی تبدیل شود.»

گام بعدی، آموزش دادن به مدل‌های هوش مصنوعی با استفاده از مجموعه داده‌های بیشتر و دارای برچسب حرفه‌ای و آزمایش آن‌ها در محیط‌های بالینی است. او گفت تیم همچنین باید این سیستم را آزمایش کند تا اطمینان حاصل شود که برای مردان و زنان به یک اندازه کارایی دارد.

جنکینز گفت: «ابزارهای سلامت مبتنی بر صدا هم‌اکنون در حال اجرای آزمایشی هستند.»

