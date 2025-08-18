توبه تتلو توسط دادگاه کیفری احراز شد

وکیل امیرحسین مقصودلو( تتلو) اعلام کرد: توبه موکلش توسط دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده در ادامه روند رسیدگی، برای تصمیم‌گیری در مرحله بعد به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.

