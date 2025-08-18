توبه تتلو توسط دادگاه کیفری احراز شد
وکیل امیرحسین مقصودلو( تتلو) اعلام کرد: توبه موکلش توسط دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده در ادامه روند رسیدگی، برای تصمیمگیری در مرحله بعد به رئیس قوه قضائیه ارسال شده است.
عاطفه حاذق، وکیل امیرحسین مقصودلو (معروف به تتلو) درباره سرانجام پرونده قضائی تتلو اظهار داشت: توبه موکلش توسط دادگاه کیفری یک احراز شده و پرونده در ادامه روند رسیدگی، برای تصمیمگیری در مرحله بعد به ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.