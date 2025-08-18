خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شکایت تازه از گوگل به‌خاطر انحصارطلبی

شکایت تازه از گوگل به‌خاطر انحصارطلبی
کد خبر : 1675003
لینک کوتاه کپی شد.

رگولاتوری استرالیا به‌دلیل معاملات «ضد رقابتی» جستجوگر گوگل با اپراتورهای مخابراتی تلسترا و اپتوس متعلق به شرکت مخابرات سنگاپور، گوگل را به دادگاه کشاند.

کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندگان در استرالیا اعلام کرد بخش آسیا و اقیانوسیهٔ شرکت گوگل در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با تلسترا و اپتوس به تفاهماتی رسیده بود تا فقط جستجوگر گوگل به طور پیش‌فرض بر روی گوشی‌های اندرویدی فروخته‌شده در بازار نصب شود.

این کمیسیون گفته گوگل موافقت کرده است برای این موضوع ۳۵.۸ میلیون دلار جریمه بپردازد.

گوگل در ۴ سال اخیر به‌علت انحصارطلبی تجاری از طریق جستجوگر و فروشگاه گوگل‌پلی با شکایات متعددی در آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی روبرو بوده است. شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل به همین علت ممکن است در نهایت منجر به صدور حکم دادگاه برای فروش برخی کسب و کارهای این شرکت از جمله مرورگر کروم شود.

 

منبع فارس
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور