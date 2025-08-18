شکایت تازه از گوگل بهخاطر انحصارطلبی
رگولاتوری استرالیا بهدلیل معاملات «ضد رقابتی» جستجوگر گوگل با اپراتورهای مخابراتی تلسترا و اپتوس متعلق به شرکت مخابرات سنگاپور، گوگل را به دادگاه کشاند.
کمیسیون رقابت و مصرفکنندگان در استرالیا اعلام کرد بخش آسیا و اقیانوسیهٔ شرکت گوگل در سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ با تلسترا و اپتوس به تفاهماتی رسیده بود تا فقط جستجوگر گوگل به طور پیشفرض بر روی گوشیهای اندرویدی فروختهشده در بازار نصب شود.
این کمیسیون گفته گوگل موافقت کرده است برای این موضوع ۳۵.۸ میلیون دلار جریمه بپردازد.
گوگل در ۴ سال اخیر بهعلت انحصارطلبی تجاری از طریق جستجوگر و فروشگاه گوگلپلی با شکایات متعددی در آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی روبرو بوده است. شکایت وزارت دادگستری آمریکا از گوگل به همین علت ممکن است در نهایت منجر به صدور حکم دادگاه برای فروش برخی کسب و کارهای این شرکت از جمله مرورگر کروم شود.