آینده اینترنت در خطر است؟

آینده اینترنت در خطر است؟
آژانس فضایی اروپا (ESA) اعلام کرده که بیش از ۱.۲ میلیون قطعه زباله فضایی خطرناک در مدار زمین شناور است.

 آژانس فضایی اروپا (ESA) اعلام کرده که بیش از ۱.۲ میلیون قطعه زباله فضایی خطرناک در مدار زمین شناور است و همین موضوع خطر برخورد با ماهواره‌ها و ایستگاه فضایی بین‌المللی را روزبه‌روز بیشتر می‌کند. برای مقابله با این تهدید، ESA پروژه‌ای به نام CREAM را توسعه داده که قرار است فرآیند تحلیل ریسک و طراحی مانورهای اجتنابی را به صورت خودکار انجام دهد.

این پروژه که نخستین بار در سال ۲۰۲۰ آغاز شد، اکنون در مرحله آزمایش‌های زمینی قرار دارد و می‌تواند به‌طور خودکار هشدار برخورد صادر کرده، مسیرهای جایگزین پیشنهاد دهد و حتی هماهنگی بین اپراتورهای مختلف ماهواره‌ای را ساده‌تر کند.

به گفته کارشناسان، CREAM نه تنها بار سنگین تصمیم‌گیری و ارتباطات پیچیده بین اپراتورها را کاهش می‌دهد، بلکه می‌تواند در مواقع اختلاف، نقش یک میانجی دیجیتال را بازی کند. این سیستم در آینده به صورت بار اضافی (piggyback) روی ماهواره‌های دیگر آزمایش خواهد شد و سپس در قالب یک ماموریت اختصاصی در مدار زمین به طور کامل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کارشناسان فضایی معتقدند این فناوری می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت ترافیک فضایی باشد، چرا که با افزایش پرتاب‌های ماهواره‌ای، به‌ویژه پروژه‌های عظیمی مانند استارلینک، مدار زمین بیش از هر زمان دیگری در معرض شلوغی و خطر برخورد قرار گرفته است.

 

