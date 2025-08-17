واکنش علی نصیریان به قبول نکردن نقش در «پیرپسر»
علی نصیریان، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، در گفتوگویی تازه از پیشنهاد حضور در فیلم «پیرپسر» پرده برداشت و اعلام کرد به دلیل شرایط جسمانی این پیشنهاد را رد کرده است.
علی نصیریان، هنرمند پیشکسوت سینما و تئاتر ایران، در گفتوگویی تازه از پیشنهاد حضور در فیلم «پیرپسر» پرده برداشت و اعلام کرد به دلیل شرایط جسمانی این پیشنهاد را رد کرده است. او درباره علت این تصمیم گفت: "من همیشه سعی کردهام در نقشهایی بازی کنم که باورشان دارم. وقتی نقشی را قبول ندارم، نمیتوانم جلوی دوربین بروم.
این بازیگر برجسته همچنین تأکید کرد که نقش اصلی فیلم که شخصیتی مرد زنباره است، مورد پذیرش او قرار نگرفته و در نهایت حسن پورشیرازی به عنوان انتخاب نهایی کارگردان برای ایفای این نقش معرفی شد. نصیریان همچنین به این نکته اشاره کرد که نام داریوش ارجمند نیز به عنوان یکی دیگر از گزینهها مطرح شده بود، اما این پیشنهاد هم به سرانجام نرسید.