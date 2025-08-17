خبرگزاری کار ایران
بلک‌بری فقط یک برند موبایل نبود و در واقع پدیده‌ای بود که به‌محض دیدنش تصور شما از صاحب گوشی را به فردی مهم و تأثیرگذار تغییر می‌داد. بنابراین تعجبی ندارد که هنوز هم بسیاری منتظر بازگشت آن باشند. حالا به‌نظر می‌رسد این انتظار رو به پایان است.

 شرکت چینی Zinwa Technologies تصمیم گرفته است گوشی قدیمی BlackBerry Classic Q۲۰ را با تغییرات اساسی و سیستم‌عامل اندروید دوباره روانه‌ی بازار کند. محصول جدید با نام Zinwa Q۲۵ Pro عرضه خواهد شد و در بخش سخت‌افزاری، به تراشه‌ی مدیاتک Helio G۹۹، رم ۱۲ گیگابایتی و فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت مجهز شده است. نمایشگر لمسی نسخه‌ی اصلی نیز بدون مشکل با رابط کاربری اندروید هماهنگ می‌شود.

باتری Zinwa Q۲۵ Pro نسبت به مدل اصلی حدود ۱۵ درصد بزرگ‌تر شده است و دوربین‌ها هم ارتقا یافته‌اند که از جمله می‌توان به دوربین ۵۰ مگاپیکسلی در پشت و دوربین ۸ مگاپیکسلی در جلو اشاره کرد. پورت قدیمی microUSB جای خود را به USB-C داده است تا شارژ و انتقال داده سریع‌تر انجام شود. البته خبری از پشتیبانی ۵G نیست و این مدل فقط با ۴G LTE سازگاری دارد.

گوشی Zinwa Q۲۵ Pro با اندروید ۱۳ عرضه می‌شود و فعلاً برنامه‌ای برای دریافت نسخه‌های جدیدتر وجود ندارد، مگر اینکه استقبال کاربران باعث تغییر این تصمیم شود. قیمت گوشی مورد اشاره ۴۰۰ دلار است و کیت ارتقا برای دارندگان مدل اصلی Q۲۰ به قیمت ۳۲۰ دلار هم ارائه شده است. ارسال اولین سری این گوشی از اواخر آگوست (اواسط شهریور ۱۴۰۴) آغاز می‌شود و تولید انبوه از اواسط سپتامبر (اواخر شهریور و اوایل مهر ۱۴۰۴) ادامه خواهد یافت. اگر این پروژه موفق باشد، احتمال بازطراحی مدل‌هایی مانند بلک‌بری Passport و بلک‌بری KeyOne هم وجود دارد.

 

