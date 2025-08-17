طبق گزارشی که نخست در «China News Service» منتشر شد، شرکت Kaiwa Technology مستقر در گوانگژو، با هدایت دکتر ژانگ چی‌فنگ، محصولی را توسعه داده که قرار است تا سال آینده (احتمالاً ۲۰۲۶) رونمایی شود. قیمت تخمینی آن زیر ۱۰۰,۰۰۰ یوان (حدود ۱۴,۰۰۰ دلار) است. این دستگاه ترکیبی از یک رحم مصنوعی (به‌اصطلاح «pod») و یک ماژول شکمی رباتیک است. این رحم، جنین را در مایع آمنیوتیک مصنوعی پرورش داده و مواد مغذی را از طریق لوله‌ای به آن می‌رساند.

این خبر در چین به سرعت در شبکه‌های اجتماعی مانند ویبو منتشر شد و بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید جذب کرد. منتقدان نسبت به فاصله گرفتن از پیوند طبیعی مادر و فرزند و مسائل اخلاقی آن هشدار داده‌اند. بسیاری این پروژه را «غیرانسانی» خوانده‌اند و از فقدان پیوند روحی بین مادر و جنین انتقاد کرده‌اند. پرسش‌های بسیاری نیز درباره هویت و مفهوم مادری مطرح شده است.