باردار شدن ربات / آینده رباتیک یا بیاخلاقی مدرن؟
تصور یک ربات حاملگی که میتواند جایگزین رحم انسانی شود، در نگاه اول خیالی به نظر میرسد. اما اکنون این پدیده در مرز واقعیت قرار گرفته و پرسشهای اخلاقی بنیادینی را پدید آورده است.
یک شرکت چینی در حال توسعه اولین ربات حاملگی جهان است. رباتی که به کمک رحم مصنوعی داخل بدن رباتیک، کل فرآیند حاملگی را شبیهسازی میکند. این فناوری پرسشهای جدی درباره اخلاق فناوریهای نوین مطرح کرده است.
طبق گزارشی که نخست در «China News Service» منتشر شد، شرکت Kaiwa Technology مستقر در گوانگژو، با هدایت دکتر ژانگ چیفنگ، محصولی را توسعه داده که قرار است تا سال آینده (احتمالاً ۲۰۲۶) رونمایی شود. قیمت تخمینی آن زیر ۱۰۰,۰۰۰ یوان (حدود ۱۴,۰۰۰ دلار) است. این دستگاه ترکیبی از یک رحم مصنوعی (بهاصطلاح «pod») و یک ماژول شکمی رباتیک است. این رحم، جنین را در مایع آمنیوتیک مصنوعی پرورش داده و مواد مغذی را از طریق لولهای به آن میرساند.این خبر در چین به سرعت در شبکههای اجتماعی مانند ویبو منتشر شد و بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید جذب کرد. منتقدان نسبت به فاصله گرفتن از پیوند طبیعی مادر و فرزند و مسائل اخلاقی آن هشدار دادهاند. بسیاری این پروژه را «غیرانسانی» خواندهاند و از فقدان پیوند روحی بین مادر و جنین انتقاد کردهاند. پرسشهای بسیاری نیز درباره هویت و مفهوم مادری مطرح شده است.
در عین حال متخصصان تأکید میکنند که حاملگی انسان شامل مکانیسمهای پیچیدهای مانند ترشح هورمونی، تعامل سیستمایمنی، و رشد عصبی–احساسی است که فناوری کنونی قادر به بازتولید آنها نیست.