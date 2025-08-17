خبرگزاری کار ایران
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول

قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: یکشنبه ۲۶ مرداد

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

74,826,000

طلای 18 عیار / 740

73,828,000

طلای ۲۴ عیار

99,758,000

طلای دست دوم

73,857,990

آبشده کمتر از کیلو

324,320,000

مثقال طلا

324,240,000

انس طلا

3,335.39

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

831,400,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

748,800,000

نیم سکه تک فروشی

436,600,000

ربع سکه تک فروشی

252,600,000

سکه گرمی تک فروشی

144,300,000

تمام سکه (قبل 86)

748,000,000

نیم سکه (قبل 86)

375,000,000

ربع سکه (قبل 86)

195,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

103,340,000

حباب سکه بهار آزادی

16,340,000

حباب نیم سکه

70,880,000

حباب ربع سکه

68,910,000

حباب سکه گرمی

54,420,000
انتهای پیام/
