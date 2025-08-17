قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۲۶ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
74,826,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
73,828,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
99,758,000
|
طلای دست دوم
|
73,857,990
|
آبشده کمتر از کیلو
|
324,320,000
|
مثقال طلا
|
324,240,000
|
انس طلا
|
3,335.39
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
831,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
748,800,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
436,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
252,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
144,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
748,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
103,340,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
16,340,000
|
حباب نیم سکه
|
70,880,000
|
حباب ربع سکه
|
68,910,000
|
حباب سکه گرمی
|
54,420,000