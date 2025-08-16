چرا نباید با باک بنزین کم رانندگی کرد ؟

رانندگی با چراغ هشدار سوخت کم چیزی است که احتمالاً همه ما حداقل یک بار تجربه کرده ایم. به ویژه صاحبان خودروهای دست دوم فکر می کنند همیشه می توانند پیش بینی کنند که خودرو با سوخت کم تا کجا می تواند حرکت کند. درست است؟ اما حقیقت این است که وقتی باک بنزین خودرو کم است، این کار تأثیر منفی بر موتور خودرو می گذارد. متأسفانه، بسیاری از ما نمی دانیم که رانندگی با سوخت کم، به جای صرفه جویی، هزینه های بیشتری برایمان به همراه دارد.

بر اساس یک نظرسنجی، حدود ۸۲۷,۰۰۰ راننده به چراغ هشدار سوخت خودرو خود بی توجهی می کنند، که منجر به تمام شدن بنزین و در نهایت خرابی خودرو می شود. این پایان ماجرا نیست. ۲۵ درصد رانندگان معتقدند که پس از روشن شدن چراغ هشدار، می توانند تا ۶۴ کیلومتر دیگر رانندگی کنند. و شگفت آورتر اینکه، دو میلیون راننده می گویند تقریباً همیشه با چراغ هشدار روشن رانندگی می کنند، به امید پیدا کردن بنزین ارزان تر.

فرسودگی پمپ سوخت

همه ما می دانیم که وظیفه اصلی پمپ سوخت، پمپاژ بنزین است. این پمپ از بنزین موجود در باک برای روان کاری خود استفاده می کند. وقتی بنزین در باک کافی نباشد، پمپ سوخت ممکن است هوا بکشد. حتی اگر خودروی شما جدید و مجهز به قطعات پیشرفته باشد، این کار می تواند مشکلات جدی ایجاد کند.

اگر به طور مداوم با سوخت کم رانندگی کنید، پمپ سوخت خودرو به دلیل فشار بیش از حد ممکن است کاملاً فرسوده شود. نکته مهم این است که این مشکل در صورت ادامه رانندگی با سوخت کم به مدت طولانی، بیشتر رخ می دهد.

برای جلوگیری از هرگونه آسیب در آینده، هرگز بنزین ماشین را در حالت کم بنزین نگه ندارید

عدم دقت نشانگر سوخت

اینکه نشانگر سوخت خودرو نشان می دهد تا خالی شدن باک ۶۴ کیلومتر باقی مانده، به این معنا نیست که کاملاً دقیق است. در واقع، دقت نشانگر سوخت به عوامل مختلفی مانند مصرف سوخت خودرو و سبک رانندگی شما بستگی دارد.

بهتر است این نشانگر را تنها به عنوان یک تخمین در نظر بگیرید، نه یک اندازه گیری دقیق. با نادیده گرفتن این موضوع، خطر گیر افتادن در جاده را افزایش می دهید. این کار به تدریج می تواند باعث تصادف شود، زیرا خودرو به طور ناگهانی در جاده متوقف می شود. کابوس به نظر می رسد، نه؟

انسداد در موتور

اگر با بنزین کم رانندگی کنید، ممکن است به موتور ماشینتان آسیب برسد.

اگر با سوخت کم رانندگی کنید، ممکن است به موتور خودرو آسیب برسد. وقتی سوخت خودرو تقریباً تمام می شود، رسوبات (کثیفی ها) موجود در بنزین در ته باک ته نشین می شوند. هرچه سطح بنزین پایین تر باشد، این کثیفی ها بیشتر در ته باک تحریک می شوند. این باعث می شود خودرو از کثیف ترین سوخت موجود در باک استفاده کند. در نتیجه، خطر ورود کثیفی به خط سوخت و موتور خودرو افزایش می یابد. این موضوع می تواند مشکلاتی در سیستم اگزوز ایجاد کند و حتی باعث توقف موتور شود. در واقع، این یکی از دلایل اصلی توقف ناگهانی موتور است.

بنابراین، دفعه بعد که دیدید سطح سوخت باک به زیر خط خطر رسیده، به اثرات منفی آن بر خودرو فکر کنید. باک بنزین و کیف پولتان در درازمدت از شما تشکر خواهند کرد. به طور کلی، رانندگی با سوخت کم هرگز ایده خوبی نیست.

پیشنهادات:

• برای جلوگیری از این مشکلات، سعی کنید همیشه باک خودرو را حداقل تا یک چهارم پر نگه دارید.

• اگر در منطقه ای زندگی می کنید که پمپ بنزین ها فاصله زیادی از هم دارند، برنامه ریزی کنید و قبل از رسیدن به سطح سوخت کم، باک را پر کنید.

سخن پایانی :

در پایان، رانندگی با باک بنزین کم نه تنها خطر خرابی خودرو را افزایش می دهد، بلکه می تواند به پمپ سوخت و موتور آسیب جدی وارد کند. برای حفظ سلامت خودرو و جلوگیری از هزینه های غیرضروری، همیشه سعی کنید باک را پیش از رسیدن به سطح بحرانی پر کنید. این عادت ساده، هم ایمنی شما را تضمین می کند و هم عمر خودرو را طولانی تر می کند.

انتهای پیام/