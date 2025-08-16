خودروسازی کیا زیرمجموعه‌ی هیوندای محسوب می‌شود و به همین دلیل، مدل‌های متنوع با پلتفرم مشترک، توسط این برندها وجود دارند. این شرایط، همیشه برای کیا سورنتو و هیوندای سانتافه وجود داشته و هم‌اکنون برای نسخه‌ی ۲۰۲۵ اشتراکات فنی، باوجود ظاهر متفاوت، دیده می‌شوند.

کیا موتورز کره جنوبی، در ایران با خودروی پراید معرفی شد؛ اما امروزه با محصولاتی متنوع در کلاس بدنه‌های متفاوت، برندی مشهور برای خریداری داخلی محسوب می‌شود. این مجموعه، در سال ۱۹۴۴ و حدود ۷۲ سال پیش بنیان نهاده شد؛ اما در بیست سال اول، بر تولید کامیون و موتورسیکلت با تکیه بر محصولات ژاپنی تمرکز داشت. اولین خودروی تولید انبوه کیا، بر اساس مدلی از مزدا در سال ۱۹۷۳ شکل گرفتو حالا با کارخانه‌های متعدد در سراسر دینا، مستقل از برندهای خارجی فعالیت می‌کند. بیش از ۴۵ درصد از سهام کیا، در اختیار هیوندای است تا عضو مهم یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های خودروسازی دنیا، محسوب شود. شرکت هیوندای در سال ۱۹۴۷ و اوج بحران اقتصادی مربوط به جنگ جهانی دوم شکل گرفت؛ اما امروزه ارزش تجاری بالاتری نسبت به آئودی، نیسان و پورشه دارد. اولین مدل کیا سورنتو سال ۲۰۰۲ معرفی شد و اتفاقا به بازار ایران هم رسید. این شاسی‌بلند دو دیفرانسیل، در کنار هیوندای سانتافه، برای بیش از ۱۵ سال یکی از محبوب‌ترین خودروهای خانوادگی کشور ما بود و با سه نسل عرضه شد. سورنتو نسل چهارم، سال ۲۰۲۰ به خط تولید رسید و تغییر چهره‌ی اساسی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرد. این محصول، کارخانه‌ی چینی ندارد و صرفا کشورهای کره جنوبی، مالزی، امریکا، ویتنام و پاکستان، کیا سورنتو مونتاژ می‌کنند. هنوز مشخص نیست نسخه‌ی وارداتی، از کدام کشور وارد ایران می‌شود.

اولین سانتافه سال ۲۰۰۱ معرفی شد؛ اما به بازار ایران نرسید. نسل دوم و سوم بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ فروش بسیار خوبی در کشورمان داشتند و موفق به جلب رضایت عمومی شدند. با ممنوعیت واردات، نسل چهارم هرگز به ایران نرسید و حالا قرار است سانتافه نسل پنجم با کد مدل MX۵ و طراحی ۲۰۲۴ وارد کشور ما شود. براساس اطلاعات موجود و ضمن توجه به خط مونتاژ هیوندای سانتافه در پکن، می‌توان انتظار داشت خودروهای وارداتی از طریق این کشور وارد ایران شوند. البته سانتافه ۲۰۲۵ در کره جنوبی، ویتنام، اندونزی و امریکا هم خط تولید دارد.

مقایسه طراحی کیا سورنتو و هیوندای سانتافه وارداتی

سبک طراحی اسپرت و عامه‌پسند سورنتو، جای شکی باقی نمی‌گذارد که غالب مردم ایران، شاسی‌بلند کیا را به عنوان یک خودروی زیبا، مورد توجه قرار دهند. از سویی دیگر، طراحان هیوندای برای سانتافه، خلاقیت و نوآوری بیشتری با خرج داده‌اند تا محصولی ساختارشکن و بسیار متفاوت از رقبا خلق شود. این شرایط باعث شده، تردیدهایی نسبت به موفقیت تجاری سانتافه در مقایسه با سورنتو وجود داشته باشد.

طراحی جلوی کیا سورنتو ۲۰۲۵ جسورانه است. جلوپنجره بزرگ با طرح دماغ ببر (Tiger nose) و شبکه‌های برجسته، در کنار چراغ‌های LED باریک و خوش‌فرم، ظاهری تهاجمی و لوکس ایجاد کرده است که توجه هر بیننده‌ای را جلب می‌کند. خطوط عضلانی روی کاپوت و ادغام هماهنگ چراغ‌ها با جلوپنجره، حس استحکام و قدرت را تقویت می‌کند.

نمای عقب سورنتو ۲۰۲۵ با چراغ‌های LED باریک و طراحی افقی که عرض خودرو را بیشتر نشان می‌دهد، حسی مدرن و پیشرفته‌ ایجاد کرده است. اتصال چراغ‌ها با یک نوار نورانی، هویتی منسجم و چشم‌نواز شکل داده و در کنار سپر عقب حجیم و دیفیوزر تزیینی، جوان‌پسند به نظر می‌رسد. درپوش صندوق، ابعاد بزرگ دارد و کارایی سورنتو را بهبود می‌دهد؛ هرچند که برای بازگشایی به فضای زیادی نیاز دارد. خطوط مورب، زاویه‌های تیز و محل خاص برای نصب پلاک، زیاده‌روی و اغراق در حجم‌دهی را نشان می‌دهد که برای افراد ساده‌پسند، نکته منفی محسوب می‌شود.

سانگ یاپ لی، طراح سابق کادیلاک و بنتلی، سانتافه مدرن را خلق کرده است تا محصولی با سبک رترو (نگاه به گذشته) شکل گیرد. خطوط صاف و افقی، چراغ‌های باریک جاگرفته داخل جلوپنجره و طرج مکعبی، المان‌های کلاسیک سانتافه ۲۰۲۵ هستند. این شرایط، با الهام از مدل‌های قدیمی رنجرور و شاسی‌بلندهای امریکایی ساخت دهه ۷۰ – ۸۰ میلادی، سانتافه را سنگین و حجیم نشان می‌دهد.

از دیدگاه بسیاری از علاقه‌مندان خودروهای مدرن، طراحی نمای عقب سانتافه ۲۰۲۵ یک فاجعه در قرن ۲۱ است. چراغ‌های باریک در پایین، فضای خالی روی درپوش صندوق و شیشه‌ی کاملا صاف عمودی، حس یک مینی‌بوس یا ون مسافرتی ارزان‌قیمت را برای سانتافه تداعی می‌کنند. حتی محل نصب پلاک نیز مثل خودروهای بسیار قدیمی، روی سپر قرار دارد.

برخلاف آنچه به نظر می‌رسد، سانتافه ۲۰۲۵ چندان بزرگ‌تر از سورنتو نیست. مقایسه ابعاد این خودروهای در جدول زیر، قابل مشاهده است.

ویژگی هیوندای سانتافه ۲۰۲۵ کیا سورنتو ۲۰۲۵ طول (میلی‌متر) ۴۸۳۵ ۴۸۱۵ عرض بدون آینه (میلی‌متر) ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ارتفاع (میلی‌متر) ۱۷۷۱ ۱۶۹۴ فاصله محوری (میلی‌متر) ۲۸۱۵ ۲۸۱۵ فضای بار با سه ردیف صندلی‌ فعال (لیتر) ۴۱۴ ۳۵۷ فضای بار با صندلی‌ها جمع شده (لیتر) ۲۲۵۴ ۲۱۳۹ شعاع گردش (میلی‌متر) ۱۱۵۵۰ ۱۱۵۸۰ فاصله کف تا سطح زمین (میلی‌متر) ۱۷۸ ۱۷۵

مقایسه کابین کیا سورنتو و هیوندای سانتافه وارداتی

هرچند که نمای بیرونی سورنتو و سانتافه، تفاوت‌های بسیار زیادی دارد، طراحی کابین و نمای داخلی آن‌ها دارای مشابهت‌های زیادی است. برای هیوندای، توجه به المان‌های کلاسیک بیشتر دیده می‌شود و سورنتو با نمایشگرهای هم‌اندازه‌ی سانتافه، کمی مدرن‌تر ارایه شده است. دیگر موضوع مهم، صندوق عقب سانتافه است که در حالت دو ردیفه و سه ردیفه، فضای بیشتری نسبت به سورنتو فراهم می‌کند.

در سورنتو ۲۰۲۵ دو نمایشگر ۱۲/۳ اینچ روی داشبورد نصب شده است تا پنل پشت فرمان و سیستم سرگرمی را تامین کند. نسخه‌ی وارداتی، وابسته به کلیدهای فیزیکی نیست و از طریق پنل لمسی با دو کلید گردان، می‌توان سیستم صوتی و تهویه مطبوع را کنترل کرد. شارژر بی‌سیم و استارت دکمه‌ای نیز در این خودرو ارایه می‌شود. نسخه‌ی وارداتی، از سه ردیف صندلی بهره می‌برد و گزینه‌ای جالب توجه برای خانواده‌ی پرجمعیت است.

در کابین سانتافه ۲۰۲۵ مشابه سورنتو، یک نمایشگر ۱۲/۳ اینچ مخصوص سیستم سرگرمی وجود دارد و دیگری مخصوص پنل پشت فرمان است. همچنین، فناوری نمایش اطلاعات روی شیشه (HUD) نیز با ابعاد ۱۲ اینچ قابل سفارش است. برخلاف خودروهای مدرن با تکیه بر صفحات لمسی برای کنترل تجهیزات مختلف، سانتافه ۲۰۲۵ با انبوه دکمه‌های فیزیکی و کلیدهای گردان ارایه می‌شود. امکانات جدید، مثل حذف دسته‌دنده نیز در این خودرو وجود دارد.

مقایسه فنی کیا سورنتو و هیوندای سانتافه وارداتی

کیا سورنتو جدید با دو نوع پیشرانه ۲/۵ لیتر تنفس طبیعی و توربو وارد شده است؛ اما برای هیوندای سانتافه وارداتی، فعلا فقط موتور ۲ لیتر توربو دیده می‌شود. طبیعتا سورنتو توربو، عملکرد فنی بهتری نسبت به سانتافه ارایه می‌کند؛ ضمن اینکه هر دو خودرو تا این لحظه، فقط با سیستم محرک جلو وارد ایران شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، سورنتو وارداتی ۱۷۷ اسب بخار قدرت و ۲۳۲ نیوتن‌متر گشتاور دارد که روی کاغذ، مشابه پیشرانه‌های ۱/۵ لیتر توربو چینی است. گیربکس ۶ سرعته اتوماتیک نیز، قابلیت تعویض دستی ندارد. شرکت وارد کننده، سرعت‌گیری صفر تا صد کیلومتر برساعت سورنتو ۲۰۲۵ را اعلام نکرده اما از اطلاعات موجود در منابع خارجی می‌توان نتیجه گرفت که این مدل، در زمانی حدود ۱۰ تا ۱۱ ثانیه به سرعت صد کیلومتر برساعت برسد و میانگین مصرف سوخت ۱۰ لیتر در صد کیلومتر داشته باشد.

دیگر نمونه‌ی وارد شده، موتور ۲/۵ لیتر توربو با ۲۸۰ اسب بخار قدرت و ۴۲۰ نیوتن‌متر گشتاور دارد. پیش‌بینی می‌شود مدل توربو در زمان ۸ ثانیه به سرعت صد کیلومتر برساعت برسد و میانگین مصرف سوخت ۱۱ لیتر در صد کیلومتر داشته باشد. این نسخه نیز مجهز به گیربکس ۸ سرعته، فاقد سیستم دو دیفرانسیل است.

برای بازار ایران، سانتافه دو لیتر توربو با قدرت ۲۴۴ اسب بخار و گشتاور ۳۵۳ نیوتن‌متر ارایه شده است. این مدل همراه گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک در زمان ۱۰ ثانیه به سرعت صد کیلومتر برساعت می‌رسد و میانگین مصرف سوخت ۹ لیتر در صد کیلومتر دارد. احتمالا سانتافه ۲۰۲۵ با سیستم دو دیفرانسیل وارد ایران خواهد شد و حدود ۱۸۰۰ کیلوگرم وزن خواهد داشت. نهایت سرعت این خودرو طبق ادعای شرکت واردکننده، ۲۱۰ کیلومتر برساعت است.

مشخصه کیا سورنتو ۲.۵ لیتر تنفس طبیعی کیا سورنتو ۲.۵ لیتر توربو هیوندای سانتافه ۲.۰ لیتر توربو قدرت (اسب بخار) ۱۷۷ ۲۸۰ ۲۴۴ گشتاور (نیوتن‌متر) ۲۳۲ ۴۲۰ ۳۵۳ سرعت‌گیری صفر تا صد کیلومتر برساعت (ثانیه) ۱۰ ۸ ۱۰ مصرف سوخت (لیتر در صد کیلومتر) ۱۰ ۱۱ ۹ سیستم انتقال قدرت تک دیفرانسیل تک دیفرانسیل تک دیفرانسیل

مقایسه قیمت کیا سورنتو و هیوندای سانتافه وارداتی

در بازار جهانی، حدود قیمت ۳۰ هزار دلار برای سورنتو و سانتافه ۲۰۲۵ وجود دارد. بر این اساس، احتمالا خودروهای وارداتی نیز برای مشتری دست اول، هزینه خرید ۵ میلیارد تومانی خواهند داشت و صرفا نسخه‌ی ۲/۵ لیتر توربو از سورنتو سه ردیفه، گران‌تر فروخته شود.

