چای چه بلایی سر دستگاه گوارش میآورد؟
مصرف چای همراه یا بلافاصله بعد از غذا برای اکثر مردم یک عادت محسوب میشود و ممکن است عادتی باشد که در طول زمان به دست آمده باشد.
دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در پاسخ به اینکه آیا نوشیدن چای یا شیرچای بلافاصله بعداز غذا، به هضم بهتر کمک میکند؟ ، مطرح کرد: مصرف چای همراه یا بلافاصله بعد از غذا برای اکثر مردم یک عادت محسوب میشود و ممکن است عادتی باشد که در طول زمان به دست آمده باشد.
اکثر متخصصین توصیه میکنند که از مصرف چای همراه یا بعد از غذا اجتناب شود. چای به خودی خود، دارای مزایای تغذیهای بسیار از جمله بهبود وضعیت التهاب بدن و تقویت سیستم ایمنی است، با این وجود، در مورد مصرف انواع چای همراه یا بلافاصله بعد از غذا، باید گفت که برگهای چای اسیدی هستند و میتوانند بر روند هضم تأثیرگذار باشند؛ به طوری که اگر وعده غذایی مصرف شده حاوی پروتئین باشد، مصرف چای نه تنها به فرآیند هضم کمک نمیکند، بلکه اسید موجود در چای محتوای پروتئین را سفت و هضم آن را دشوار میکند.
به علاوه، بعضی از ترکیبات موجود در چای میتوانند مانع جذب ویتامینها و مواد معدنی شوند. یکی از این نمونهها تاننهایی است که در چای وجود دارد و مسئول ایجاد رنگ قهوهای تیره در آن است. غلظت بالای این ترکیب میتواند در جذب پروتئین و مواد معدنی از قبیل آهن، روی و کلسیم اختلال ایجاد کند و افرادی که دچار کمبود این مواد معدنی هستند، باید از نوشیدن چای همراه یا بلافاصله بعد از وعدههای غذایی خودداری کنند.
تانن موجود در چای سیاه مسئول طعم تلخ آن نیز است و میتواند منجر به حالت تهوع یا ناراحتی گوارشی شود. اگزالات موجود در چای نیز باعث اختلال در روند جذب آهن و کلسیم میشود. از طرف دیگر، محتوای کافئین موجود در چای ممکن است از جذب مواد مغذی در سیستم گوارشی جلوگیری کند. به علاوه، در صورت داشتن مشکلات گوارشی از جمله زخمهای گوارشی، کافئین میتواند باعث تشدید مشکلات گوارشی شود.
همچنین، کافئین تولید اسید در معده را افزایش میدهد و در صورت ابتلاء به سندرم روده تحریکپذیر میتواند علائم را تشدید کند. به علاوه، مصرف چای همراه یا بلافاصله بعد از غذا میتواند شیرههای گوارشی را رقیق کرده که منجر به سو هاضمه میشود.
در کنار این موارد، بعضی از افراد گزارش کردهاند که نوشیدن چای بعد از غذا گازها و نفخ معده را برطرف میکند. بنابراین، با در نظر گرفتن تمامی نکات فوق توصیه میشود چای یک ساعت قبل یا یک ساعت بعد از غذا مصرف شود تا بتوان با کاهش مضرات مصرف چای هنگام غذا، از فواید آن استفاده کرد.