مردم غزه یک پهپاد اسرائیلی را به غنیمت گرفتند/فیلم

ارتش اسرائیل -تا لحظه انتشار این گزارش- درباره علت سقوط این پهپاد توضیحی نداده و دلیل فرود این پرنده اطلاعاتی مشخص نیست.

برخی منابع فلسطینی، احتمال دستیابی مقاومت به اطلاعات ذخیره‌شده در حافظه و سامانه‌های ارتباطی این پهپاد را مطرح کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، در صورت استخراج داده‌های پروازی و شناسایی از این پهپاد، گروه‌های فلسطینی قادر خواهند بود به جزئیات عملیات و اهداف اطلاعاتی ارتش اسرائیل دست یابد.

منبع تسنیم

