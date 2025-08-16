مردم غزه یک پهپاد اسرائیلی را به غنیمت گرفتند/فیلم
یک فروند پهپاد شناسایی ارتش اسرائیل امروز (شنبه) در نوار غزه سقوط کرد و پس از فرود، شهروندان فلسطینی آن را با خود بردند.
ارتش اسرائیل -تا لحظه انتشار این گزارش- درباره علت سقوط این پهپاد توضیحی نداده و دلیل فرود این پرنده اطلاعاتی مشخص نیست.
برخی منابع فلسطینی، احتمال دستیابی مقاومت به اطلاعات ذخیرهشده در حافظه و سامانههای ارتباطی این پهپاد را مطرح کردهاند.
بر اساس گزارشها، در صورت استخراج دادههای پروازی و شناسایی از این پهپاد، گروههای فلسطینی قادر خواهند بود به جزئیات عملیات و اهداف اطلاعاتی ارتش اسرائیل دست یابد.