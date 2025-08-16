قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی:شنبه ۲۵ مرداد
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|
سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|
9,420,000
|
سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|
17,040,000
|
سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|
24,660,000
|
سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|
32,270,000
|
سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|
39,890,000
|
سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|
47,510,000
|
سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|
55,130,000
|
سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|
62,750,000
|
سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|
70,370,000
|
سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|
78,700,000
|
سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|
86,300,000
|
سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|
93,950,000
|
سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|
101,550,000
|
سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|
109,150,000
|
سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|
116,800,000