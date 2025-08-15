نان یکی از اصلی‌ترین غذاهای سفره ایرانی است، اما گرما و رطوبت باعث می‌شود به‌سرعت کپک بزند.

کپک نان تنها ظاهر آن را تغییر نمی‌دهد، بلکه بانفوذ نرم، سموم خطرناکی آزاد می‌کند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند.

چگونه نان را نگه داریم تا کپک نزند؟

برای تازه ماندن نان، بهترین کار قراردادن آن در جعبه نان یا کیسه کاغذی یا پارچه‌ای و نگهداری در محل خشک و خنک است، این روش گردش هوا را ممکن می‌کند و از تجمع رطوبت جلوگیری می‌کند.

منجمدکردن نان‌برش خورده در کیسه زیپ‌دار نیز ماندگاری آن را تا چند هفته افزایش می‌دهد و جلوی رشد کپک را می‌گیرد، خرید نان به‌اندازه مصرف، افزودن کمی نمک بیشتر به نان خانگی و بسته‌بندی نان فقط پس از سردشدن کامل، از دیگر راهکارهای پیشگیری است.

کپک نان چه خطرهایی دارد؟

باید در نظر داشت، کپک‌ها لکه‌های سبز یا سفیدرنگی هستند که حاصل رشد قارچ‌ها روی نان‌اند، این قارچ‌ها می‌توانند باعث آلرژی و مشکلات تنفسی مثل آبریزش بینی، سرفه، سوزش چشم یا حتی حمله آسم شوند.

برخی کپک‌ها سم «مایکوتوکسین» تولید می‌کنند که در موارد شدید موجب حالت تهوع، اسهال، آسیب به کبد و کلیه و حتی افزایش خطر سرطان می‌شود و کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری زمینه‌ای، بیشتر در معرض این خطرها قرار دارند.

نان کپک‌زده را جدا نکنید

همچنین، برخی تصور می‌کنند اگر قسمت کپک‌زده را جدا کنند، بقیه نان سالم است؛ اما باید بدانیم این کار اشتباه است.

ریشه‌های کپک و سموم آن به عمق نان نفوذ می‌کنند و به دلیل بافت نرم نان، به‌راحتی در تمام بخش آن پخش می‌شوند، جداکردن بخش کپک‌زده، خطر را از بین نمی‌برد و مصرف نان کپک‌زده می‌تواند باعث بیماری شود.

آیا نان کپک‌زده برای حیوانات بی‌خطر است؟

دادن نان کپک‌زده به دام و حیوانات خانگی نیز خطرناک است، سموم کپک می‌تواند باعث کاهش اشتها، افت وزن، مشکلات گوارشی، آسیب به کبد و کلیه و حتی سقط‌جنین در دام‌های باردار شود، حیوانات خانگی مثل سگ و گربه نیز ممکن است دچار مسمومیت شوند.

بنابراین برای حفظ سلامت خانواده، نان را در شرایط مناسب نگهداری کنید، در صورت مشاهده هر نشانه کپک، کل نان را دور بیندازید و نان را همیشه به‌اندازه مصرف تهیه کنید.