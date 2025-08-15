خبرگزاری کار ایران
اصطلاح «الکی» از کجا آمد؟

اصطلاح «الکی» از کجا آمد؟
هرچه را که بی‌اساس یا بی‌دوام باشد «الکی» می‌گویند اما این اصطلاح از کجا آمده است؟

گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی در فرسته‌ای درباره «ریشه‌های داستانی امثال و حکم» آورده است:

«الکی» چطور الکی شد؟

هرچه را که بی‌اساس یا بی‌دوام باشد «الکی» می‌گویند. چنان‌چه می‌دانیم، درباره خاستگاه‌های اغلب اصطلاحات عامیانه اطلاع دقیقی در دست نیست. برای منشأ احتمالی این اصطلاح نیز دست‌کم دو دیدگاه وجود دارد:

نخست روایت عبدالله مستوفی، ادیب و سیاستمدار (۱۲۵۵- ۱۳۲۹)؛ او می‌نویسد زمانی که الک سیمی مرسوم نبود از پارچه‌های نازک پنبه‌ای، که دوامی هم نداشت، استفاده می‌کردند، و به مرور اصطلاح «الکی» به دیگر پارچه‌های نازک و بی‌دوام هم گفته شد و بعدها معنای مجازی هم پیدا کرد؛ مانند: اخبار الکی.

دیدگاه دیگر از علینقی بهروزی (۱۲۸۴ـ ۱۳۶۲) است که این لفظ را برخاسته از بازی الک‌دولک می‌داند؛ چراکه در آن، بازیکن، چوب کوچکتر (الک) را به هوا می‌اندازد و با چوب بزرگتر دولک به آن ضربه می‌زند بی‌آنکه تفکر و هدف و مقصد معینی برای فرود آمدن چوب اول در نظر داشته باشد.

خلاصه‌شده از مهدی پرتوی آملی، ریشه‌های تاریخی امثال و حکم، تهران: انتشارات سنایی، چاپ دوم، ۱۳۶۹، ص ۸۲ و ۸۳.

منبع ايسنا
