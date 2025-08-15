چه ژنهایی از والدین خود به ارث میبریم؟
همه ما دو مجموعه ژن داریم که از والدین خود به ارث میبریم. اما آیا میدانید کدام ژنها از طرف پدر و کدام از طرف مادر است و اصولا چقدر ژن از هر یک از والدین خود دریافت میکنیم؟
در تعداد ژنهایی که زنها و مردها از والدین خود به ارث میبرند، تفاوت مختصری وجود دارد. ۵۰ درصد DNA زنها از پدر و ۵۰ درصد دیگر از مادرشان است. اما مردها ۵۱ درصد از DNA خود را از مادر و ۴۹ درصد آن را از پدرشان به ارث میبرند.
ژنهای پدر
قد: ژنهای مربوط به قد را از هر دو والد خود به ارث میبریم اما ژنهای IGF (فاکتور رشد شبهانسولین) پدر قویتر است و تاثیر بیشتری در رشد و قدکشیدن ما دارد.
مشکلات دندانی: دندانهای کج و دندانهایی که زود خراب میشوند، معمولا در ژنهای پدر نهفته هستند و به ما میرسد.
جنسیت: زن یا مرد بودن ما با ژنهای X و Y پدر تعیین میشود. دو تا کروموزوم X برای زنها و دو کروموزوم X و Y برای مردهاست.
ذخیره چربی: ما در بدنمان دو نوع چربی قهوهای و سفید داریم. چربی قهوهای که برای تجزیه گلوکز در بدن استفاده میشود، از مادرانمان به ارث میرسد اما چربی سفید را از پدرانمان میگیریم. چربی سفید بیشتر برای ذخیره انرژی است و اگر مقدار آن بیش از حد شود، ما را به بیماریهای قلبی و همینطور چاقی هدایت میکند.
ژنهای مادر
بیماریهای میتوکندریایی: این بیماریها، بیماریهای ژنتیکی هستند که بهدلیل نقص و جهش در DNA میتوکندری ایجاد میشوند. میتوکندریها وظیفه تولید انرژی برای سلولهای بدن را به عهده دارند. این بیماریها با ژنهای مادر به ما منتقل میشوند.
مشکلات بینایی: ساختار چشم و دید، بهویژه نزدیکبینی شدید، از مادر به فرزند به ارث میرسد. همچنین کوررنگی که فرزندان پسر را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد از مادر به ارث میرسد.
ویژگیهای فیزیکی: برخی از ویژگیهای فیزیکی مثل ساختار و رنگ مو، پوستمان، حتی وریدهای واریسی از مادرمان به ارث میرسد.
هوش: بررسیها نشان داده که در تعیین سطح هوش فرزند از نظر ژنتیکی، مادر تاثیر بیشتری روی فرزند دارد.
از دیگر ژنها و ویژگیهای فرزندان که از مادر بیشتر از پدر به آنها ارث میرسد میتوان به الگوی خواب، سرعت پیرشدن (غیر از عوامل محیطی)، سوختوساز بدن، اختلال بیشفعالی- نقص توجه، حال روحی و خلقوخو، استقامت بدن اشاره کرد.