قیمت خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو امروز جمعه ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
|
قیمت خودروهای ایران خودرو
|
خودرو
|
قیمت بازار (تومان)
|
قیمت نمایندگی (تومان)
|
وانت آریسان
|
640,000,000
|
650,000,000
|
سورن پلاس (XU7P)
|
738,000,000
|
725,000,000
|
سورن پلاس (رینگ فولادی)
|
970,000,000
|
توقف فروش
|
سورن پلاس (فول)
|
996,000,000
|
توقف فروش
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک)
|
880,000,000
|
822,115,000
|
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ)
|
900,000,000
|
834,905,000
|
دنا پلاس بورسی
|
934,000,000
|
867,924,000
|
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی)
|
990,000,000
|
912,149,000
|
دنا پلاس MT6
|
1,006,000,000
|
930,841,000
|
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال)
|
1,182,000,000
|
1,150,943,000
|
پژو 207 موتور TU3
|
750,000,000
|
723,809,000
|
پژو 207 دندهای هیدرولیک
|
834,000,000
|
772,897,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی)
|
909,000,000
|
815,217,000
|
پژو 207 دندهای پانوراما
|
925,000,000
|
836,363,000
|
پژو 207 اتوماتیک
|
1,030,000,000
|
958,904,000
|
پژو 207 اتوماتیک پانوراما
|
1,157,000,000
|
990,143,000
|
رانا پلاس
|
781,000,000
|
743,925,000
|
تارا دستی V1
|
940,000,000
|
887,619,000
|
تارا اتوماتیک V4
|
1,160,000,000
|
1,103,773,000
|
هایما اس 5 ( S5 )
|
1,775,000,000
|
1,648,000,000
|
هایما اس 5 ( S5 ) پرو
|
به زودی
|
1,698,000,000
|
هایما اس 7 ( S7 ) پرو
|
1,905,000,000
|
1,798,000,000
|
هایما 8 اس ( 8S )
|
2,264,000,000
|
به زودی
|
هایما 7X
|
2,200,000,000
|
1,998,000,000
|
پیکاپ فوتون (اتوماتیک)
|
2,770,000,000
|
2,820,000,000
|
شاین مکس
|
1,920,000,000
|
توقف فروش
|
شاین مکس (هیبرید)
|
1,980,000,000
|
توقف فروش
|
ری را
|
1,578,000,000
|
1,142,477,000
|
لونا برقی GRE
|
1,330,000,000
|
1,211,000,000
|
فاو بستیون NAT
|
1,280,000,000
|
1,235,000,000
|
دانگ فنگ E70
|
به زودی
|
1,010,500,000