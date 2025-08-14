دنزل واشنگتن که تاکنون ۹ بار نامزد جایزه اسکار شده و دو بار این جایزه را برای فیلم‌های «افتخار» (بهترین بازیگر نقش مکمل) و «روز تعلیم» (بهترین بازیگر مرد) به دست آورده، در گفت‌وگو با برنامه جیکس تیکز اعلام کرد که جوایز سینمایی، از جمله اسکار، برایش اهمیتی ندارند.

او گفت: «برای اسکار بازی نمی‌کنم. برایم مهم نیست. سال‌هاست در این حرفه‌ام و بوده مواقعی که برنده شدم ولی نباید می‌شدم، و مواقعی که باید می‌شدم ولی نشدم. انسان جایزه می‌دهد، خدا پاداش می‌دهد.»

واشنگتن ادامه داد: «به اسکار علاقه‌ای ندارم. وقتی ازم می‌پرسند کجا نگهشان می‌داری؟ می‌گویم کنار آن یکی! قصد فخرفروشی ندارم، فقط احساساتم را می‌گویم. در روز آخر زندگی، این جوایز کوچک‌ترین کمکی به من نمی‌کنند.»

او اوایل امسال هم پس از آنکه برای فیلم «گلادیاتور ۲» نامزد بهترین بازیگر نقش مکمل نشد، بی‌تفاوتی‌اش را نشان داد و در پاسخ به نیویورک تایمز با لحنی طعنه‌آمیز گفت: «شوخی می‌کنید؟ وای، خیلی ناراحتم! خوشحالم برای همه کسانی که نامزد شدند و از کاری که می‌کنم راضی‌ام.»

بی‌توجهی به جوایز، رویکردی قدیمی در کارنامه واشنگتن است. اتان هاوک، هم‌بازی او در روز تعلیم، سال گذشته در گفت‌وگو با برنامه «چه کسی با کریس والاس صحبت می‌کند؟» از خاطره‌ای گفت که در شب اسکار و پس از ناکامی‌اش، واشنگتن به او گفت: «بهتر شد که نبردی. باختن بهتر بود.»

به گفته هاوک، واشنگتن معتقد است: «نباید جایزه‌ای باعث ارتقای جایگاهت شود، بلکه تو باید جایگاه جایزه را بالا ببری.» او افزود: «اسکار قدرت بیشتری پیدا می‌کند چون دنزل چندتایش را دارد، اما این جوایز جایگاه واقعی او را تعیین نکرده‌اند.»

فیلم «بالاترین به پایین‌ترین» از ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) توسط آ ۲۴ و اپل استودیوز در برخی سینماها اکران می‌شود و از ۵ سپتامبر (۱۴ شهریور) در اپل تی‌وی پلاس در دسترس خواهد بود.

