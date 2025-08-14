سامسونگ اولین مانیتور OLED با نرخ نوسازی ۵۰۰ هرتز را معرفی کرد
سامسونگ با رونمایی از سه مانیتور جدید در خانواده گیمینگ Odyssey، مرزهای فناوری نمایشگر را جابهجا کرد؛ محصول شاخص این سری، اولین مانیتور OLED جهان با نرخ نوسازی خارقالعاده ۵۰۰ هرتز است که تجربهای بیسابقه برای گیمرها رقم میزند.
شرکت سامسونگ بهتازگی سه مانیتور پیشرفته به سری محبوب Odyssey خود اضافه کرده که مهمترین آنها، مدل ۲۷ اینچی Odyssey OLED G۶ با نام فنی ۲۷G۶۰SF است. این مانیتور علاوه بر رزولوشن QHD (۲۵۶۰×۱۴۴۰) و زمان پاسخگویی فوقالعاده ۰٫۰۳ میلیثانیه، از نرخ نوسازی ۵۰۰ هرتز پشتیبانی میکند و گواهی VESA DisplayHDR True Black ۵۰۰ را نیز دارد.
تکنولوژی اختصاصی Quantum Dot OLED سامسونگ در این مدل باعث تولید رنگهای خالص و روشنایی چشمگیر تا ۱۰۰۰ نیت شده است. همچنین پنل ضدبازتاب Glare Free، دقت رنگ تأییدشده توسط Pantone و سیستم حفاظتی OLED Safeguard+ برای جلوگیری از سوختگی پیکسل، کیفیت و دوام تصویر را تضمین میکنند. این مانیتور از فناوریهای NVIDIA G-SYNC و AMD FreeSync Premium Pro نیز پشتیبانی میکند.
در کنار G۶، دو مدل جدید دیگر یعنی Odyssey G۷ در اندازههای ۳۷ و ۴۰ اینچ معرفی شدهاند. نسخه ۳۷ اینچی با رزولوشن ۴K UHD و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتز عرضه میشود، در حالی که مدل ۴۰ اینچی با رزولوشن WUHD، نسبت تصویر فوقعریض ۲۱:۹ و نرخ نوسازی ۱۸۰ هرتز، قابلیتهای بیشتری از جمله حالت تقسیم صفحه برای گیمرها ارائه میدهد. هر دو مدل دارای انحنای ۱۰۰۰R، زمان پاسخگویی ۱ میلیثانیه، گواهی VESA DisplayHDR ۶۰۰ و فناوری نورپردازی محیطی CoreLighting+ هستند.
این محصولات هماکنون در وبسایت سامسونگ قابل سفارش هستند. قیمت Odyssey OLED G۶ برابر با ۹۹۹.۹۹ دلار، مدل ۳۷ اینچی G۷ معادل ۸۹۹.۹۹ دلار و نسخه ۴۰ اینچی G۷ معادل ۱۱۹۹.۹۹ دلار تعیین شده است.