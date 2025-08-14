پیرترین شتر بدون کوهان جهان
آلپاکا، گونهای از شترهای بدون کوهان لاماست و در آمریکای جنوبی زندگی میکند. طول عمر این حیوان معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ سال است. اما اخیرا در نیوزیلند آلپاکایی به اسم «واینویی» زندگی میکند که به بیش از ۲۷ سال سن رسیده است.
واینویی، که رکورد پیرترین آلپاکای جهان را از گینس دریافت کرده است، در نیوزیلند زندگی میکند. این حیوان بانمک سال ۱۹۹۸ در نیوزیلند متولد شده است و از سال ۲۰۰۲ در مزرعهای کنار صاحب خود زندگی میکند.
«واینویی» که اکنون ۲۷ سال و ۱۸۵ روز دارد، بهدلیل سن بالا بسیار بداخلاق و تندخو شده اما هنگام جوانی، نقش نگهبان گله را ایفا میکرده است. این شتر بدون کوهان، همیشه در نقطهای مرتفع میایستاد و از گله بز و گوسفندها مراقبت میکرد.
صاحب این آلپاکا میگوید، «این روزها واینویی دوستداشتنی من بیشتر وقت خود را با بزی به اسم بارنی و گوسفندی به اسم اسکوییک میگذراند و میتوان گفت راز طول عمر آن هم رفاه و آسایشی است که مزرعه برایش داشته است. واینویی، پناهگاهی دارد که با شروع اولین قطرات باران، به سرعت در آنجا پناه میگیرد و وقتی همه جا خشک میشود، بیرون میآید.»