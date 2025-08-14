خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیرترین شتر بدون کوهان جهان

پیرترین شتر بدون کوهان جهان
کد خبر : 1673667
لینک کوتاه کپی شد.

آلپاکا، گونه‌ای از شترهای بدون کوهان لاماست و در آمریکای جنوبی زندگی می‌کند. طول عمر این حیوان معمولا بین ۱۵ تا ۲۰ سال است. اما اخیرا در نیوزیلند آلپاکایی به اسم «واینویی» زندگی می‌کند که به بیش از ۲۷ سال سن رسیده است.

واینویی، که رکورد پیرترین آلپاکای جهان را از گینس دریافت کرده است، در نیوزیلند زندگی می‌کند. این حیوان بانمک سال ۱۹۹۸ در نیوزیلند متولد شده است و از سال ۲۰۰۲ در مزرعه‌ای کنار صاحب خود زندگی می‌کند.

«واینویی» که اکنون ۲۷ سال و ۱۸۵ روز دارد، به‌دلیل سن بالا بسیار بداخلاق و تندخو شده اما هنگام جوانی، نقش نگهبان گله را ایفا می‌کرده است. این شتر بدون کوهان، همیشه در نقطه‌ای مرتفع می‌ایستاد و از گله بز و گوسفندها مراقبت می‌کرد.

پیرترین شتر بدون کوهان جهان

صاحب این آلپاکا می‌گوید، «این روزها واینویی دوست‌داشتنی من بیشتر وقت خود را با بزی به اسم بارنی و گوسفندی به اسم اسکوییک می‌گذراند و می‌توان گفت راز طول عمر آن هم رفاه و آسایشی است که مزرعه برایش داشته است. واینویی، پناهگاهی دارد که با شروع اولین قطرات باران، به سرعت در آنجا پناه می‌گیرد و وقتی همه جا خشک می‌شود، بیرون می‌آید.»

منبع خبر آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور