خشم واشنگتن از مأموران ترامپ: بروید خانه، فاشیست‌ها! + فیلم
پایتخت آمریکا شب گذشته (چهارشنبه) شاهد صحنه‌هایی کم‌سابقه از رویارویی مستقیم مردم با مأموران فدرال اعزامی از سوی دولت دونالد ترامپ بود. طبق گزارش رسانه‌های محلی، در خیابان چهاردهم شمال‌غربی، جایی که مأموران امنیت داخلی و پلیس شهری ایست بازرسی برپا کرده بودند و خودروها را به‌طور تصادفی متوقف می‌کردند، جمعیت معترض با شعار «بروید خانه، فاشیست‌ها!» و سوت و فریاد به استقبالشان رفتند. این صحنه‌ها ادامه موج مخالفت با تصمیم ترامپ است که به استناد قانونی خاص، امکان کنترل پلیس واشنگتن را تا ۳۰ روز دارد. برای تمدید این اختیار نیاز به مصوبه کنگره است؛ جایی که دموکرات‌ها وعده داده‌اند مانع هرگونه افزایش اختیارات او شوند.

