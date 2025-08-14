خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سریال alien earth منتشر شد + داستان

سریال alien earth منتشر شد + داستان
کد خبر : 1673649
لینک کوتاه کپی شد.

اتفاقات سریال alien earth در سال ۲۱۲۰ میلادی جریان دارد و طبق خلاصه داستان منتشر شده، پس از سقوط یک سفینه‌ی فضایی مرموز بر زمین، یک زن جوان به همراه گروهی از سربازان زبده با کشفی سرنوشت‌ساز روبه‌رو می‌شوند؛ کشفی که آن‌ها را با بزرگ‌ترین تهدید ممکن برای سیاره‌ی زمین مواجه می‌سازد.

این سریال، اولین سریال مجموعه بیگانه است که نوآ هاولی، سازنده سریال فارگو و سریال Legion وظیفه ساخت آن را بر عهده داشته است. اولین سریال Alien نویدبخش روزهای درخشان مجموعه بیگانه است.

Alien: Earth

سازنده: نوآ هاولی

بازیگران: سیدنی چندلر، چون تیموتی اولیفنت، الکس لاوتر، ساموئل بلنکین، ببو سیسی، آدریان ادموندسون، دیوید رایسدال، اسی دیویس، لیلی نیومارک، ارانا جیمز، آدارش گورو، جاناتان آجایی، کیت یانگ، دی‌ام کامیل، مو بار-ال و ساندرا یی سنسیندایور

تاریخ پخش: ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ آگست ۲۰۲۵)

شبکه: هولو و FX

منبع زومیت
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

خرید سی پی کالاف

قیمت دیزل ژنراتور