سریال alien earth منتشر شد + داستان
اتفاقات سریال alien earth در سال ۲۱۲۰ میلادی جریان دارد و طبق خلاصه داستان منتشر شده، پس از سقوط یک سفینهی فضایی مرموز بر زمین، یک زن جوان به همراه گروهی از سربازان زبده با کشفی سرنوشتساز روبهرو میشوند؛ کشفی که آنها را با بزرگترین تهدید ممکن برای سیارهی زمین مواجه میسازد.
این سریال، اولین سریال مجموعه بیگانه است که نوآ هاولی، سازنده سریال فارگو و سریال Legion وظیفه ساخت آن را بر عهده داشته است. اولین سریال Alien نویدبخش روزهای درخشان مجموعه بیگانه است.
Alien: Earth
سازنده: نوآ هاولی
بازیگران: سیدنی چندلر، چون تیموتی اولیفنت، الکس لاوتر، ساموئل بلنکین، ببو سیسی، آدریان ادموندسون، دیوید رایسدال، اسی دیویس، لیلی نیومارک، ارانا جیمز، آدارش گورو، جاناتان آجایی، کیت یانگ، دیام کامیل، مو بار-ال و ساندرا یی سنسیندایور
تاریخ پخش: ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ آگست ۲۰۲۵)
شبکه: هولو و FX