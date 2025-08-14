سریال alien earth منتشر شد + داستان

این سریال، اولین سریال مجموعه بیگانه است که نوآ هاولی، سازنده سریال فارگو و سریال Legion وظیفه ساخت آن را بر عهده داشته است. اولین سریال Alien نویدبخش روزهای درخشان مجموعه بیگانه است.

Alien: Earth

سازنده: نوآ هاولی

بازیگران: سیدنی چندلر، چون تیموتی اولیفنت، الکس لاوتر، ساموئل بلنکین، ببو سیسی، آدریان ادموندسون، دیوید رایسدال، اسی دیویس، لیلی نیومارک، ارانا جیمز، آدارش گورو، جاناتان آجایی، کیت یانگ، دی‌ام کامیل، مو بار-ال و ساندرا یی سنسیندایور

تاریخ پخش: ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ (۱۲ آگست ۲۰۲۵)

شبکه: هولو و FX

