زرافه‌ها با گردن‌های بلند و پوشش خالدار قهوه‌ای‌رنگ ازجمله گونه‌های نمادین ساوانای آفریقا محسوب می‌شوند. بااین‌حال، در کنیا زرافه‌ای وجود دارد که با دیگر هم‌نوعان خود تفاوت دارد. این موجود سفید و جذاب که دارای ویژگی ژنتیکی نادر «لیوسیسم» است، تنها زرافه شناخته‌شده جهان با این خصوصیت به‌شمار می‌آید.

لیوسیسم حالتی نادرتر از فقدان ملانین کامل یا آلبینیسم است و حالتی میان آلبینیسم و رنگ‌آمیزی طبیعی محسوب می‌شود. برای زرافه یاد شده، می‌توان رنگ‌دانه‌ها را روی پشت و تا حدی روی گردن و صورت مشاهده کرد، هرچند که به‌هیچ‌وجه به زردی و قهوه‌ای زرافه‌های معمولی نیست. این الگوی خاص تجمع رنگدانه نه تنها در زرافه‌ها، بلکه در کل درخت تکاملی نیز به‌ندرت دیده می‌شود و دلایل طبیعی مهمی برای آن وجود دارد.

ملانین فقط برای زیبایی نیست، بلکه الگوهای تیره‌ای که در پوست و پرها و موها ایجاد می‌کند، به تنظیم دما، حفاظت از پرتوهای فرابنفش و کمک به استتار دربرابر شکارچیان کمک می‌کند. ملانین در توسعه و کارکرد اندام‌ها و حفظ سطح اکسیژن خون نقش درد و حتی از حیوانات در برابر انگل‌ها و آلاینده‌ها نیز محافظت می‌کند. به همین دلایل، گونه‌هایی که دچار آلبینیسم یا لیوسیسم هستند، معمولاً در حیات‌وحش عمر کوتاه‌تری دارند. اما آنچه زرافه سفید را منحصربه‌فرد کرد، حادثه‌ای متفاوت بود، زیرا او همیشه تنها زرافه سفید شناخته‌شده نبود.

تا پنج سال قبل، زرافه‌ی مورد بحث یکی از سه زرافه سفید محسوب می‌شد. اما در سال ۲۰۲۰، مادر و گوساله‌ای که همراهش در منطقه حفاظت‌شده‌ ایشاگبینی هیرولا در شهرستان گاریسا کنیا زندگی می‌کردند، توسط شکارچیان غیرمجاز کشته شدند. در آن زمان، گوساله کمتر از ۹ ماه داشت.

محمد احمدنور، مدیر منطقه حفاظتی ایشاگبینی هیرولا، آن زمان در بیانیه‌ای گفت: «این روز غم‌انگیزی برای جامعه ایجارا و کنیا به طور کلی است. ما تنها جامعه در جهان هستیم که از زرافه سفید محافظت می‌کنیم. کشتن آن ضربه به گام‌های بزرگی است که جامعه برای حفاظت از گونه‌های نادر و منحصر به‌فرد برداشته و هشداری برای حمایت مداوم از تلاش‌های حفاظتی به ما می‌باشد.»

پس از کشته شدن مادر و گوساله، تنها زرافه سفید باقی‌مانده به دستگاه ردیاب GPS مجهز شد تا هر ساعت مکان او به نگهبانان حیات‌وحش ارسال شود. محیط‌بانان امیدوار بودند این اقدام مانع از شکار او به‌دست شکارچیان شود، اما به‌نظر می‌رسد این موجود پس از کشته‌شدن خانواده‌اش، به حیات‌وحش منطقه حفاظت‌شده گریخت و بیشتر از دید انسان‌ها دور ماند. هرچه باشد، پس از تمام مسائلی که او پشت سر گذاشته، سزاوار چنین آرامشی است.

منبع زومیت

انتهای پیام/