مالک شریعتی و پشت پرده حمله به مدیرآب و فاضلاب تهران!

به گزارش پایگاه خبری جامعه خبر، هشتم مرداد ماه ۱۴۰۴ حسینی بای کارمند صدا و سیما با حضور در مرکز «هماهنگی و کنترل آب تهران» در مورد مدیریت آب پایتخت در زمان کم آبی تابستان ۱۴۰۴ گزارشی منتشر کرد که در این گزارش تصویری از نقشه مدیریت و آب رسانی تهران نمایش داده شد. برخی کاربران منتقد دولت انتشار تصویر دیسپاچینگ آب تهران را به انتشار اطلاعات محرمانه گره زدند و آبفای تهران و صدا و سیما را زیر سوال بردند.

آتش بیار معرکه هم مالک شریعتی نماینده مردم تهران با ۳۳۱ هزار رای (۲٫۵ درصد) در مجلس بود که در حساب کاربری شبکه ایکس خود نوشت: «حفظ محرمانگی اطلاعات هر دستگاه اجرایی بر عهده رئیس و مدیر حراست آن دستگاه است و نباید اجازه تصویر برداری و پخش می‌دادند. رئیس آبفای تهران و حراستش باید برکنار و تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.»

سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار در پاسخ به توئیت نماینده مردم تهران نوشت: اولا حراست آبفای تهران و رسانه ملی در اطلاعیه های جداگانه اعلام کردند این تصاویر محرمانه نبوده است و همه چیز با هماهنگی انجام شده است.

در ثانی همین آبفای تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه با مدیریت درست اجازه نداد یک دقیقه مشکلی در توزیع آب تهران رخ دهد. محسن اردکانی مدیرفعلی آبفای تهران هم در کارنامه خود ریاست هیات مدیره آبفای کلان شهر شیراز، معاون استاندار فارس، ریاست قرارگاه آب و عضویت کمیته های تخصصی صنعت آب و فاضلاب کشور را دارد و این نشان می دهد این فرد متخصص است اما شما نوشتید او را برکنار کنید. اردکانی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دارد و چندین بار مدیربرتر کشور شده است.

سوم آنکه این حجم از کم آبی صرفا حاصل دولت آقای پزشکیان نیست و دولت های قبل هم به نوعی در آن تقصیر دارند. اگر بخواهیم بیشترین تقصیر در تشدید تنش آبی در تهران را در سالهای اخیر بیان کنیم انگشت اتهام نخست به سوی دولت سیزدهم خواهد رفت. چرا که در دولت قبل (دولت مورد حمایت آقای مالک شریعتی) بیش از ۸ میلیون افغانی بدون برنامه و هدف وارد ایران شدند و فاجعه جمعیتی، بلعیدن سالانه ۲۱ میلیارد دلار یارانه ملی، مصرف حدود ۱۵ درصد انرژی (آب-برق و سوخت) و به ویژه ناامنی را به ارمغان آوردند.

جناب آقای مالک شریعتی شما در تیرماه ۱۴۰۰ (دولت آقای روحانی) در حساب کابری خود با صدای بلند خطاب به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیرکشور وقت اعتراض کردید که چرا اجازه نمی دهید کودکان افغان در ایران بمانند و به مدرسه بروند؟ و اصرار بر ماندگاری افغان ها داشتید. اما این نقد و دلسوزی را برای هدر دادن آب شرب مردم تهران توسط دوست خوبتان علیرضا زاکانی متولد میدان شوش تهران و دارای دکترای حرفه ایی پزشکی هسته‌ای (غیرمتخصص در مدیریت شهری) از جبهه پایداری نداشتید.

چرا به در نطق پیش از دستور مجلس و در حساب کاربری ایکس خود نگفتید آقای زاکانی شما که از ۷۰۰ حلقه چاه آب در تهران برای آبیاری فضای سبز استفاده می کنید ۵۵ حلقه آن آب قابل شرب است لطفا متوقف کنید؟ چرا این چاه ها را زاکانی در اختیار وزارت نیرو قرارنداد؟ چرا سیستم آبیاری شهرداری تهران همچنان قدیمی و قلاب گردشی است؟ چون رفیق سیاسی شما است نقدی بر آن نداشتید؟

شما مگر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نیستید؟ مگر نمی دانید بیش از ۸۰ درصد آب ایران صرف کشاورزی می شود؟ مگر آب جزو منابع مولد و تاثیرگذار انرژی ایران نیست؟ چرا هیچ تلاشی برای هدر رفت آب در جهادکشاورزی نکردید؟ چرا تلاش نکردید مدیریت آب را به وزارت نیرو منتقل کنید؟

حضرتعالی گاها شاید برای جلب توجه و اینکه به همفکران خود بگوئید من هم در مجلس هستم توئیت ها و اقداماتی منتشر و رفتارهایی را بروز می دهید که همیشه به جای مرحم زخم و تنش به همراه داشته است. حالا چند نمونه را برای حافظه تاریخی مردم ایران بیان می کنم ...

مالک شریعتی؛ از فیش حقوقی ۱۰۰ میلیونی تا انتشار خبر کذب علیه مجمع تشخیص

آقای مالک شریعتی ... یادتان می آید:

مردادماه ۱۴۰۳ آقای قالیباف رئیس مجلس به دلیل توزیع شبنامه در مجلس علیه وزیرپیشنهادی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری سرشما فریاد زد؟ آیا اقدام شما برای منافع ملت ایران بود؟

اسفندماه ۱۴۰۳ توئیت کردید چرا مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه فوق العاده برای FATF گذاشته و جو جامعه را متشنج کردید اما مجمع بیانیه داد اصلا چنین جلسه ای نداشته است! آیا اقدام شما برای منافع ایران بود؟

تیرماه ۱۴۰۲ سید هادی کسایی زاده روزنامه نگار فیش حقوقی شما در مجلس به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را منتشر کرد. شما در واکنش گفتید چرا از این همه نماینده فقط فیش من را منتشر کردی؟ کسایی زاده گفت: چون زیاد اظهارنظر می کنید و فضای مجازی را دوست دارید و مدعی هستید نماینده ضدفساد هستید. الفبای ضدفساد بودن این است ابتدا خودتان شفاف باشید. من هم شفاف کردم.

آذرماه ۱۴۰۳ مجید انصاری معاون رئیس جمهور نوشتند: رهبری شخصاً به دکتر پزشکیان فرمودند با اصلاح قانون درباره تابعیت قهری موافقم. و پس از آن آقای مهدی فضائلی عضو دفتر نشر آثار رهبرانقلاب نوشتند: این، نقل صحیح و مربوط به حدود دو ماه قبل است. معظم له در پی درخواست نظر نسبت به اصلاح قانون درباره تابعیت های غیر قهری فرموده‌اند که مخالفند. و جنابعالی (مالک شریعتی) تلویحا در توئیتی نوشتید باید خود رهبری به شما بگوید تا باور کنید!

۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ یادتان هست. تصویر علامت پیروزی جواد ظریف که پشت سر دکتر پزشکیان بود را تلویحا و با شیطنت بعنوان شاخ مطرح کردید و در توئیتی نوشتید بدون شرح؟! حافظه تاریخی اینها را نگهداشته است.

بگذریم ... رهبرسیاسی پایداری ها چه تفکری دارد؟!

اقدام اخیر حضرتعالی که اصرار بر برکناری مدیر آبفای تهران داشت آن هم دقیقا در وسط بحران و تنش آبی پایتخت من را یاد بیانات آقای محمد مهدی میرباقری از سکانداران جریان پایداری انداخت.

این فرد در یکی از سخنرانی هایش گفته است: «برای رسیدن به مقصد قرب الهی حتی اگر نصف مردم جهان کشته شوند، می‌ارزد؛ لذا کشته شدن ۴۲ هزار نفر از مردم غزه در قبال آن مقصد بزرگ اهمیت ندارد»

قطعا برخی در جبهه .... به تعصی از این بیانات رفتارها و تصمیماتی می گیرند که قابل مشاهده است. مثلا مثال می زنم... یک مرتبه مدیری می گوید: همه درختان قیطریه قطع شوند به جایش مسجد بسازیم طوری نیست. یا مدیر آب فای تهران در وسط جنگ و بحران برکنار شود طوری نیست.

آقای میرباقری که مبتکر ایدئولوژی و برنامه خالص سازی است میانه خوبی با گفتگوی تمدن های سید محمدخاتمی ندارد و موضوع برخورد با تمدن غرب را مطرح می کند. تفکر او اسلامی کردن ایران است در حالی که ابتدا باید ایرانی بود. همین نجوای امت اسلامی دستاورد هجوم و حمله اشغالگران افغانی از در و دیوار مرزهای کشورمان شده و اینطور امنیت غذایی، امنیت عمومی و امنیت اقتصادی ایران را به خطر انداخته اند.

حالا قضاوت با مردم ایران است. چرا فردی به نام مالک شریعتی با این عقبه سیاسی و رفتاری به جای انجام وظایف قانونی خود در تنش ها مشارکت دارد.

