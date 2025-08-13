۱۳ اوت روز جهانی اهدا عضو است

اهدای عضو: چرا مهم است؟

در سراسر جهان، میلیون‌ها نفر در انتظار دریافت یک عضو حیاتی مانند قلب، ریه، کبد، کلیه و یا پانکراس هستند. بسیاری از این افراد به دلیل بیماری‌های مزمن و یا آسیب‌های شدید به اعضای داخلی، در وضعیت وخیمی قرار دارند و تنها راه نجات‌شان، پیوند عضو است. فهرست انتظار برای پیوند عضو طولانی است و متأسفانه، هر ساله افراد زیادی در این فهرست از دنیا می‌روند، چرا که عضو مناسب برای آنها به موقع پیدا نمی‌شود.

اینجاست که اهدای عضو به عنوان یک راه حل حیاتی و امیدبخش مطرح می‌شود. اهدای عضو می‌تواند از دو طریق انجام شود:

اهدای عضو از فرد زنده: در این روش، فردی که از نظر پزشکی سالم است، یکی از اعضای خود (مانند یک کلیه، بخشی از کبد یا ریه) را به فرد دیگری اهدا می‌کند. این نوع اهدا معمولاً بین اعضای خانواده و یا دوستان صورت می‌گیرد.

اهدای عضو از فرد فوت شده: این نوع اهدا، رایج‌ترین شکل اهدای عضو است. پس از تأیید مرگ مغزی یک فرد، و در صورت رضایت خانواده او، اعضای بدنش برای نجات جان بیماران در انتظار پیوند استفاده می‌شود. یک فرد دچار مرگ مغزی می‌تواند چندین عضو حیاتی و بافت‌های مختلف را اهدا کند و زندگی چندین نفر را نجات دهد.

چالش‌ها و راهکارها

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در علم پزشکی و موفقیت‌آمیز بودن عمل‌های پیوند عضو، همچنان چالش‌های زیادی در زمینه اهدای عضو وجود دارد:

ناآگاهی عمومی: بسیاری از افراد اطلاعات کافی درباره اهدای عضو و فرآیند آن ندارند. خرافات و باورهای غلط در این زمینه نیز باعث می‌شود که مردم کمتر به این کار تمایل نشان دهند.

موانع فرهنگی و مذهبی: در برخی جوامع، مسائل فرهنگی و مذهبی باعث می‌شود که خانواده‌ها از اهدای عضو فرد متوفی خودداری کنند.

نبود زیرساخت‌های مناسب: در برخی کشورها، زیرساخت‌های لازم برای شناسایی، نگهداری و انتقال اعضای اهدایی به درستی وجود ندارد.

برای مقابله با این چالش‌ها، می‌توان از راهکارهای زیر استفاده کرد:

افزایش آگاهی‌بخشی: برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی، سمینارها و استفاده از رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی درباره اهمیت اهدای عضو.

آموزش در مدارس: قرار دادن مبحث اهدای عضو در برنامه‌های درسی مدارس، به منظور آشنایی نسل آینده با این مفهوم.

حمایت دولت و سازمان‌های غیردولتی: ارائه تسهیلات و حمایت‌های قانونی به خانواده‌های اهداکننده و ترویج فرهنگ اهدای عضو.

