کاهش منابع تخصیصی به کتابخانه‌های عمومی در بودجه سال آینده میلادی آمریکا، منابع خرید کتاب را کم کرده است. وضعیتی که بر درآمد و ادامه کار ناشران کوچک و مستقل بیشتر از بقیه اثر منفی خواهند داشت.

ناشران کوچک و مستقل می‌گویند کاهش خرید کتاب توسط کتابخانه‌ها می‌تواند به سرعت به زیان مالی و کاهش خوانده‌شدن آثار منجر شود. نقش کتابخانه‌ها در افزایش دامنه فروش و تداوم حیات این عناوین قابل‌توجه است.

یک ناشر خانوادگی کوچک که سالانه برای کتابخانه‌ها نسخه‌های جلدسخت تولید می‌کند، می‌گوید نخریدن کتاب از سوی کتابخانه‌های عمومی می‌تواند فعالیت او را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. این ناشر که معمولاً برای هر عنوان کتابخانه‌ای بین سه تا چهار هزار نسخه جلدسخت چاپ می‌کند تا دوام و ماندگاری کتاب‌ها در قفسه‌های عمومی افزایش یابد، اکنون با کاهش تقاضا از سوی کتابخانه‌ها، بخش عمده بازار خود را در خطر می‌بیند؛ زیرا حذف این سفارش‌ها عملاً می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش بزرگی از درآمد و تهدید جدی برای ادامه فعالیت انتشارات شود.

