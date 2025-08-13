قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ + جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: چهارشنبه ۲۲ مرداد
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
75,874,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
74,862,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
101,164,000
|
طلای دست دوم
|
74,855,510
|
آبشده کمتر از کیلو
|
328,720,000
|
مثقال طلا
|
328,530,000
|
انس طلا
|
3,366.40
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
843,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
759,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
442,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
260,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
144,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
753,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
375,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
195,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
100,600,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
19,600,000
|
حباب نیم سکه
|
69,510,000
|
حباب ربع سکه
|
71,730,000
|
حباب سکه گرمی
|
53,330,000