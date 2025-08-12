اربعین حسینی ۱۴۰۴ چه روزی است؟

اگر قصد دارید در مراسم اربعین حسینی حضور داشته باشید یا می‌خواهید برای این سفر معنوی برنامه‌ریزی کنید، ابتدا باید بدانید اربعین حسینی چه روزی است. اربعین فقط یک مناسبت مذهبی نیست، بلکه نماد وفاداری و عشق به اهل بیت محسوب می‌شود. با ما همراه باشید تا با اربعین و مراسم آن بیشتر آشنا شوید.

تاریخ اربعین ۱۴۰۴ دقیقاً چه روزی است؟

تاریخ اربعین ۱۴۰۴ مصادف است با پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ شمسی. این تاریخ مطابق با ۱۹ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری است. بنابراین، افرادی که برای زیارت یا برنامه‌ریزی سفر به کربلا برنامه دارند، باید این روز را در تقویم خود علامت‌گذاری کنند.

تاریخ دقیق اربعین ۱۴۰۴:

پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ شمسی

۱۴/August/۲۰۲۵ میلادی

۱۹ صفر ۱۴۴۷ هجری قمری

اربعین حسینی چه روزی است و در تقویم‌های مختلف چگونه محاسبه می‌شود؟

برای مشخص شدن تاریخ اربعین، ابتدا باید روز عاشورا در تقویم قمری مشخص شود؛ عاشورا ۱۰ محرم است. سپس ۴۰ روز بعد از آن، روز اربعین خواهد بود. در تقویم شمسی، تاریخ اربعین هر سال متفاوت است، چرا که سال قمری ۱۰ تا ۱۱ روز کوتاه‌تر از سال شمسی است. این اختلاف باعث جابه‌جایی سالانه مناسبت‌های مذهبی در تقویم شمسی می‌شود.

زیارت اربعین چه ویژگی‌هایی دارد؟

زیارت اربعین با دیگر زیارت‌ها متفاوت است. یکی از نشانه‌های مؤمن در روایات، زیارت اربعین ذکر شده است. این موضوع نشان می‌دهد اربعین نه‌فقط یک حرکت اجتماعی، بلکه یک واجب اخلاقی و دینی نیز محسوب می‌شود.

برخی از ویژگی‌های این زیارت:

تأکید بر پیاده‌روی: بسیاری از زائران، مسیر نجف تا کربلا را که حدود ۸۰ کیلومتر است، با پای پیاده طی می‌کنند.

مشارکت گسترده مردمی: مردم عراق با تمام امکانات خود، موکب‌هایی در مسیر ایجاد می‌کنند و به‌صورت داوطلبانه از زائران پذیرایی می‌کنند.

اتحاد مسلمانان: اربعین فرصت مناسبی برای وحدت و همدلی میان مسلمانان از ملیت‌های مختلف است.

چرا پیاده‌روی اربعین اهمیت دارد؟

حرکت با پای پیاده، نماد خضوع، همدلی و ایثار است. این سفر دشوار، از لحاظ جسمی و روحی، زائر را به تجربه‌ای عمیق از تواضع و ارادت به اهل بیت می‌رساند. در مسیر پیاده‌روی، افراد ناشناس با فرهنگ‌ها و زبان‌های متفاوت، یک‌دل می‌شوند و هدفی مشترک را دنبال می‌کنند: رسیدن به حرم امام حسین(ع).

مثلاً شخصی از ایران، کنار زائری از پاکستان یا هند قرار می‌گیرد و همه به یک شکل مورد استقبال مردم عراق قرار می‌گیرند. این نمونه‌ای روشن از وحدت در عین تفاوت است.

چه نکاتی برای سفر اربعین باید در نظر داشت؟

اگر می‌خواهید در مراسم اربعین ۱۴۰۴ شرکت کنید، به نکات زیر توجه داشته باشید:

برنامه‌ریزی زمانی: با توجه به اینکه اربعین در مردادماه است، گرمای هوا در عراق شدید خواهد بود. حرکت در ساعات خنک‌تر روز و نوشیدن مایعات فراوان ضروری است.

ثبت‌نام و ویزا: از چند ماه قبل، سامانه‌های ثبت‌نام راه‌اندازی می‌شود. تهیه گذرنامه، ثبت‌نام در سامانه سماح و اخذ ویزای عراق را در اولویت قرار دهید.

آمادگی جسمی: مسیر پیاده‌روی نیازمند آمادگی بدنی است. تمرین پیاده‌روی چند هفته قبل از سفر، کمک بزرگی خواهد بود.

همراه داشتن داروهای ضروری: گرمازدگی، گرفتگی عضلات یا تاول پا از مشکلات رایج هستند. داروهای اولیه را همراه خود داشته باشید.

احترام به فرهنگ میزبان: در عراق، مردم با عشق پذیرای زائران هستند. رعایت ادب، نظم و نظافت در موکب‌ها نشانه احترام متقابل است.

چگونه خود را برای حضور در اربعین آماده کنیم؟

آمادگی برای سفر اربعین تنها به وسایل مورد نیاز محدود نمی‌شود. ذهن و دل نیز باید آماده باشند. قبل از حرکت، نیت خالص داشته باشید، از گناهان توبه کنید و در طول مسیر، با یاد امام حسین(ع) دل خود را به نور ایمان نزدیک‌تر کنید.

همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از سفر، مطالعه‌ای کوتاه درباره وقایع عاشورا و اهداف قیام حسینی داشته باشید. این شناخت عمیق‌تر، باعث می‌شود زیارت شما معنادارتر و موثرتر باشد.

سخن پایانی؛ اربعین حسینی چه روزی است؟

اربعین ۱۴۰۴ مصادف است با پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴ شمسی؛ مناسبتی که نه‌فقط یک تاریخ، بلکه فرصتی برای تجدید بیعت با آرمان‌های امام حسین است. اهمیت این روز در فرهنگ شیعه بی‌نظیر است و حضور در آن، تجربه‌ای فراموش‌نشدنی برای هر زائر خواهد بود. چه با پای پیاده و چه از راه دور، اربعین یادآور وفاداری، عشق و معرفت نسبت به امام حسین(ع) است. اگر تصمیم دارید در این حرکت بزرگ شرکت کنید، از حالا آماده شوید و با نیت پاک، قدم در راهی بگذارید که مقصد آن نه‌فقط کربلا، بلکه نزدیکی به حقیقت است.