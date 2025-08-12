خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دختر شهید سرلشکر باقری: شدت انفجار به حدی بود که گاو صندوق منزل به حیاط همسایه پرتاب شد/ قرآن دخترم را سالم پیدا کردیم! + فیلم

دختر شهید سرلشکر باقری: شدت انفجار به حدی بود که گاو صندوق منزل به حیاط همسایه پرتاب شد/ قرآن دخترم را سالم پیدا کردیم! + فیلم
کد خبر : 1672744
لینک کوتاه کپی شد.

دختر شهید سرلشکر باقری: در حادثه اخیر ما پدر و مادر و خواهرمان را از دست دادیم و یعنی هیچ چیزی از آن خانه باقی نماند. من هیچ یادگاری از خواهرم ندارم چون انفجار اصلی در اتاق او بود و همه چیز نابود شد؛ من حتی گفتم از مدارک و کارت دانشجویی فرشته کپی یا عکسی بگیرید به ما بدهید تا ما هم یک یادگاری داشته باشیم. سال گذشته به دخترم که کلاس سوم بود یک قرآن هدیه داده بودند، قرآن حسنا سالم پیدا شد و همچنین قرآن هایی که در طبقه پایین داشتیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور