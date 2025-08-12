خانه



سایر رسانه‌ها ۲۱ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۵:۵۱

دختر شهید سرلشکر باقری: شدت انفجار به حدی بود که گاو صندوق منزل به حیاط همسایه پرتاب شد/ قرآن دخترم را سالم پیدا کردیم! + فیلم

دختر شهید سرلشکر باقری: در حادثه اخیر ما پدر و مادر و خواهرمان را از دست دادیم و یعنی هیچ چیزی از آن خانه باقی نماند. من هیچ یادگاری از خواهرم ندارم چون انفجار اصلی در اتاق او بود و همه چیز نابود شد؛ من حتی گفتم از مدارک و کارت دانشجویی فرشته کپی یا عکسی بگیرید به ما بدهید تا ما هم یک یادگاری داشته باشیم. سال گذشته به دخترم که کلاس سوم بود یک قرآن هدیه داده بودند، قرآن حسنا سالم پیدا شد و همچنین قرآن هایی که در طبقه پایین داشتیم.